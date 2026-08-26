Julián Álvarez lanzó el programa PASA en Villa Obrera, que reabrió tras 10 años

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó el lanzamiento del programa Puntos de Acceso a la Salud (PASA) en el Centro Villa Obrera, ubicado en Eva Perón 3168, en Lanús Este. El espacio reabrió sus puertas después de diez años y fue remodelado para ampliar la atención sanitaria de la comunidad.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el primer nivel de atención médica, acercar los servicios a los barrios y mejorar la vinculación de los vecinos con el sistema público de salud. También busca garantizar el seguimiento de los pacientes dentro de la red sanitaria local.

“Mientras el Estado nacional desfinancia la salud pública, desde Lanús Gobierno tomamos la decisión de reforzar nuestras políticas sanitarias para que los vecinos y vecinas tengan una atención de calidad, cerca de sus casas y en un espacio con las mejores condiciones”, expresó Álvarez.

Qué servicios ofrece el Centro Villa Obrera

Luego de las tareas de remodelación, el establecimiento cuenta con enfermería y promotores de salud. También brinda atención en medicina general, pediatría, obstetricia, salud sexual, salud mental, vacunación, nutrición y odontología, entre otras prestaciones.

La propuesta apunta a que la comunidad pueda acceder a consultas y controles cerca de su domicilio, además de facilitar la continuidad de los tratamientos dentro de la red local.

El Centro Villa Obrera dispone, a su vez, de un tótem de telemedicina. Esta herramienta permite acceder de manera inmediata a consultas de clínica para adultos, atención de niños y niñas y salud mental.

Dónde funcionan los Puntos de Acceso a la Salud

El programa PASA cuenta con cuatro espacios distribuidos en diferentes localidades de Lanús:

Centro El Triángulo: Osorio 2022, planta baja, Lanús Oeste.

Sociedad de Fomento Cnel. Molinedo: Valparaíso 1759, Valentín Alsina.

Sociedad de Fomento Villa Obrera: Eva Perón 3168, Lanús Este.

Sociedad de Fomento Villa Urquiza: Coronel Maure 4307, Monte Chingolo.

Las sedes también cuentan con acceso a consultas mediante telemedicina, como parte de la estrategia municipal para ampliar la cobertura y facilitar la atención de la población.

El programa busca consolidar espacios sanitarios de cercanía y fortalecer el trabajo territorial mediante la articulación entre profesionales, promotores y la comunidad.

Del lanzamiento en Villa Obrera participó además la secretaria de Salud, Cecilia Ciochi, junto con otros funcionarios del Ejecutivo municipal.