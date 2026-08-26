Susbielles inauguró BahIA Summit 2026, el encuentro de inteligencia artificial del sur argentino

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció el comienzo de BahIA Summit 2026, un encuentro dedicado a analizar los desafíos y las oportunidades que plantea el avance de la inteligencia artificial.

La actividad reúne a representantes de los sectores académico, industrial y ejecutivo, junto con especialistas convocados para intercambiar conocimientos y debatir el impacto de esta nueva etapa tecnológica.

“¡BahIA Summit 2026 ya está en marcha!”, celebró Susbielles a través de sus redes sociales. El jefe comunal presentó la jornada como “el encuentro de Inteligencia Artificial más importante del sur argentino”.

El objetivo es generar un espacio de intercambio entre distintos sectores para pensar de manera conjunta las transformaciones derivadas de la inteligencia artificial y las oportunidades que ofrece su implementación.

El potencial tecnológico de Bahía Blanca

Durante la apertura, Susbielles puso el foco en las capacidades locales para ocupar un lugar destacado dentro de este proceso.

“Bahía Blanca tiene potencia, talento y capacidad para liderar”, afirmó el intendente, quien destacó así el perfil académico, productivo y profesional de la ciudad frente a los cambios tecnológicos.

El encuentro busca vincular diferentes conocimientos y experiencias para ampliar la discusión sobre el alcance de la inteligencia artificial, sus posibles aplicaciones y los desafíos que genera su creciente incorporación.

Susbielles propuso un “humanismo tecnológico”

El intendente señaló que el desarrollo de estas herramientas debe estar orientado hacia las necesidades de la población y acompañado por criterios de responsabilidad.

“El desafío es construir un humanismo tecnológico que mejore la vida de nuestros vecinos, reduzca desigualdades, mantenga la responsabilidad humana en las decisiones y fortalezca el bien común”, sostuvo.

De esta manera, Susbielles planteó que la inteligencia artificial no debe abordarse únicamente desde sus capacidades técnicas, sino también a partir de su impacto social y del papel que conservarán las personas en la toma de decisiones.

BahIA Summit 2026 abrió así un ámbito de debate entre especialistas y representantes de diferentes sectores para analizar cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial y orientar sus avances hacia el desarrollo de la comunidad.