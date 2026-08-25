Espinoza: “La gente se endeuda para comprar comida y pagar la luz, no para comprar televisores”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó al presidente Javier Milei por atribuir parte del endeudamiento de las familias argentinas a la compra de televisores durante el Mundial.

La declaración del mandatario nacional se produjo durante su discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Espinoza rechazó esa explicación y sostuvo que los hogares recurren al crédito para cubrir alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

“La mora por no pagar las deudas en la que caen las familias es un termómetro de su intencionado plan económico: insensibilidad para los vulnerables y generosidad con los más ricos y poderosos”, expresó el jefe comunal desde su cuenta en la red social X.

Espinoza cuestionó la explicación sobre los televisores

El intendente puso en duda la relación temporal entre la compra de electrodomésticos y el aumento de los atrasos en los pagos.

“Quienes compraron televisores para ver el Mundial, según los índices de venta de electrodomésticos, lo hicieron entre mayo y junio. Estamos en agosto, ¿sabía? Aún sin pagar una sola cuota, esas personas no estarían en mora”, afirmó.

Espinoza consideró que Milei utiliza esa explicación para ocultar las consecuencias de su política económica sobre el empleo y los salarios.

“Milei, la Argentina que usted autopercibe en defensa de su desastrosa política económica y para esconder la destrucción de empleo y deterioro de los salarios que genera desafía los límites de la sensatez”, lanzó.

El intendente aseguró que el endeudamiento de las familias está relacionado con la necesidad de afrontar gastos básicos y no con la adquisición de bienes que puedan considerarse suntuarios.

“La gente se endeuda para comprar alimentos básicos en cuotas, para acceder a remedios indispensables o para que no le corten la luz. Tirar datos irreales para disfrazar esa verdad equivale a mentir. O a vivir en Argentilandia”, señaló.

Críticas al programa económico del Gobierno

Espinoza también cuestionó el modelo económico nacional y pidió al Presidente que observe las dificultades que atraviesan las familias.

“La empatía no es una debilidad ‘populista’. Es una virtud cristiana, es sentir con los demás”, remarcó.

El presidente de la FAM sostuvo además que el esquema económico presenta signos de fragilidad y mencionó como indicadores el aumento del riesgo país y de las tasas de interés, pese a la estabilidad cambiaria.

“Este país suyo es insostenible. Lo saben hasta los poderosos que lo apoyaban y ya le buscan relevo para 2027”, afirmó.

Finalmente, Espinoza aseguró que sectores del denominado círculo rojo buscan una alternativa electoral debido a las dificultades que, según planteó, atraviesa el programa económico.

“Ellos ven la fragilidad extrema de su plan en el corto plazo. Pero es una búsqueda infructuosa, porque el pueblo sabrá elegir a quien lo devuelva al camino de la Justicia Social”, concluyó.