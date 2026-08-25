Álvarez supervisó la pavimentación de Villa Obrera: habrá 162 intervenciones

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó el avance de las obras de pavimentación que se ejecutan sobre la calle General Guido, desde Villa de Luján hasta Pedernera, en el barrio Villa Obrera de Lanús Este.

Los trabajos son financiados con fondos 100% municipales y forman parte del Plan de Pavimentación 2026-2027, que contempla intervenciones en diferentes puntos del distrito para mejorar la infraestructura urbana.

“Estos trabajos pertenecen a las 24 intervenciones de pavimento planificadas para esta zona durante este año, que nos permitirán alcanzar un total de 162 tareas similares en Villa Obrera desde que comenzamos la gestión”, explicó Álvarez.

El jefe comunal destacó el esfuerzo económico realizado por la administración local para sostener las obras y afirmó: “Con recursos propios y un gran esfuerzo de la administración municipal, seguimos construyendo la ciudad que nos merecemos”.

Nuevas obras en las calles Pringles y Juncal

Durante la recorrida, Álvarez dialogó con vecinos y comerciantes sobre el impacto de las obras en la circulación cotidiana del barrio. Las tareas buscan facilitar el tránsito vehicular y peatonal, además de fortalecer la seguridad vial.

El Municipio informó que próximamente se realizarán intervenciones similares en distintos tramos de las calles Pringles y Juncal.

Los trabajos desarrollados en Villa Obrera abarcan la avenida General Joaquín Madariaga y las calles Batalla de Juncal, Coronel Pringles, Eva Duarte de Perón, Fray Mamerto Esquiú, Gervasio de Posadas, General Guido, General Pedernera y General Pico.

El plan también incluye Héroes de Malvinas, Juan Bautista Justo, Oyuela, Presidente Alfonsín, Presidente Arturo Umberto Illia, Pergamino, Pichincha, San Lorenzo, Suipacha, Tucumán y Villa de Luján.

Lanús mantiene 11 frentes de obra diarios

Como parte del Plan de Pavimentación 2026-2027, el Municipio mantiene diariamente 11 frentes de trabajo distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

El esquema está compuesto por tres frentes destinados a la reconstrucción de cuadras completas, cuatro para tareas de bacheo y dos para el tomado de juntas.

A esas acciones se suman un frente de reconstrucción de cordones y otro dedicado a la preparación de suelos, como paso previo a las intervenciones de pavimentación.

La recorrida contó también con la participación del subsecretario de Hábitat, Julián Olivares.