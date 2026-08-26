Bucca: “Queremos que cada persona mayor viva con dignidad”

El intendente de Bolívar, Bali Bucca, recorrió las instalaciones de la Casa Hogar Municipal, en el marco de una visita destinada a seguir fortaleciendo el funcionamiento del espacio donde residen personas mayores.

Durante el recorrido, el jefe comunal conversó con integrantes del personal y con residentes para conocer de primera mano los nuevos lineamientos de trabajo que comenzaron a impulsarse durante este mes.

Uno de los principales objetivos de la gestión es consolidar un abordaje integral que contemple la salud, la alimentación, los cuidados, el acompañamiento cotidiano y la recreación.

Un nuevo esquema de trabajo

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria se avanzó en la unificación de las coordinaciones de Casa Hogar Municipal y del Hogar Municipal Nuestra Señora de Luján.

La intención es que ambas instituciones trabajen bajo una misma línea, con criterios comunes de atención y acompañamiento.

El objetivo es fortalecer los equipos y ordenar la planificación para mejorar de manera sostenida las condiciones de vida de quienes residen en ambos hogares.

Nuevas responsabilidades en los equipos

La coordinación general de Casa Hogar está a cargo de la licenciada en Terapia Ocupacional Sofía Gallo.

Por su parte, Natalia Brito, licenciada en Enfermería, asumió la coordinación del área de enfermería.

También participó del recorrido Cintia Urruchua, trabajadora social que acompaña el trabajo en ambos hogares municipales.

Fortalecimiento institucional

La planificación contempla además el fortalecimiento de los equipos de trabajo, la optimización del personal, el cuidado de los recursos y la adecuación de las instituciones a las normativas vigentes.

Estos lineamientos forman parte de una estrategia orientada a mejorar la atención y sostener un acompañamiento integral.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es consolidar condiciones de cuidado más organizadas y homogéneas en las instituciones.

Bucca: “Cada persona mayor merece dignidad y cuidado”

Durante la recorrida, Bucca destacó la importancia de sostener una política pública centrada en el bienestar de las personas mayores.

“Nuestra prioridad es garantizar que cada una de las personas mayores de Bolívar viva con la dignidad, el respeto y el cuidado que se merece”, expresó.

Y agregó: “Unificar los criterios de atención, fortalecer los equipos profesionales y optimizar los recursos nos permite consolidar un modelo de acompañamiento integral y cercano para cada residente”.

Salud, alimentación y acompañamiento

El intendente remarcó que el cuidado de las personas mayores no puede limitarse a una sola dimensión.

Por eso, la propuesta integral incluye atención de la salud, alimentación adecuada, seguimiento cotidiano, recreación y contención.

La unificación de criterios apunta a que esos ejes se sostengan de manera coordinada en ambos hogares municipales.

Mejoras en la Casa Hogar

Durante la recorrida también se constató el buen estado general del edificio.

Además, se repasaron algunas de las mejoras que ya se encuentran en marcha y otras que serán desarrolladas próximamente.

La intención es continuar adecuando los espacios y acompañando las necesidades de quienes viven en la institución.

El rol de la cooperadora

Desde el Municipio destacaron especialmente el acompañamiento permanente de la cooperadora y de la comisión de Casa Hogar.

Su trabajo fue señalado como fundamental para seguir generando mejoras, actividades y propuestas destinadas a los residentes.

El compromiso de estos espacios se suma al trabajo de los equipos profesionales y del personal municipal.

Un modelo de cuidado integral

Con los nuevos lineamientos de coordinación, Bolívar busca consolidar un esquema de atención más integral y organizado para las personas mayores.

La gestión apunta a fortalecer los equipos, optimizar recursos y sostener criterios comunes entre las instituciones municipales.

El eje, según remarcó Bucca, es garantizar que cada residente reciba un acompañamiento cercano, respetuoso y centrado en su bienestar.