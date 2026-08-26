Moccero firmó un convenio para ampliar el equipamiento municipal

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, firmó un convenio de Provincia Leasing junto al gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, que permitirá avanzar con una importante inversión en equipamiento municipal.

La operación tiene como objetivo ampliar y fortalecer la prestación de servicios públicos en las distintas localidades del distrito.

A través del financiamiento se incorporarán distintos vehículos, maquinarias y herramientas destinadas a mejorar la capacidad operativa del Municipio.

Camiones y maquinaria para distintas localidades

El acuerdo contempla la adquisición de camiones volcadores y retropalas.

También se sumarán un camión recolector, una hidrogrúa, una cortadora y un camión con acoplado.

El equipamiento será distribuido entre las diferentes localidades de Coronel Suárez según las necesidades de los servicios municipales.

Más capacidad para los servicios públicos

La incorporación de maquinaria apunta a reforzar las tareas que diariamente desarrolla el Municipio.

Los nuevos vehículos y equipos permitirán ampliar la capacidad de respuesta en trabajos que requieren maquinaria pesada y mejorar la prestación de distintos servicios.

Desde la gestión local destacan que la inversión busca sostener la presencia municipal en todo el distrito.

Un horno pirolítico para residuos patogénicos

El convenio incluye además la compra de un horno pirolítico.

El equipo estará destinado al tratamiento de residuos patogénicos, una prestación vinculada directamente con el cuidado sanitario y ambiental.

La adquisición permitirá reforzar la capacidad local para gestionar este tipo de residuos mediante equipamiento específico.

Moccero destacó Provincia Leasing

El intendente valoró la herramienta financiera y su importancia para los gobiernos municipales.

“El leasing del Banco Provincia es una herramienta fundamental para que los municipios podamos adquirir bienes de capital, maquinarias y equipamiento para fortalecer los servicios que brindamos a nuestros vecinos”, expresó Moccero.

El jefe comunal remarcó que este tipo de financiamiento permite afrontar inversiones que resultan necesarias para el funcionamiento cotidiano de la gestión.

“Es fundamental contar con herramientas”

Moccero también hizo referencia al escenario económico y al aumento de las demandas sobre los gobiernos locales.

“En momentos en los que la situación económica es tan compleja y las demandas crecen, es fundamental contar con herramientas que nos permitan seguir dando respuestas y sostener una gestión cercana a la comunidad”, sostuvo.

Para el intendente, la incorporación de equipamiento permitirá mantener la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los vecinos.

Equipamiento para todo el distrito

La inversión no estará concentrada únicamente en la ciudad cabecera.

Según se informó, las nuevas unidades serán destinadas a las distintas localidades de Coronel Suárez.

El objetivo es mejorar la disponibilidad de maquinaria y ampliar la capacidad operativa de los servicios en todo el territorio.

Servicios, salud y ambiente

La incorporación de nuevos vehículos y maquinaria se complementa con el horno pirolítico destinado a residuos patogénicos.

De esta manera, la inversión alcanza tanto a los servicios públicos generales como a una prestación específica vinculada con la salud y el cuidado ambiental.

Con el convenio de Provincia Leasing, Coronel Suárez busca actualizar su equipamiento y reforzar la infraestructura disponible para responder a las necesidades del distrito.