Coronel Suárez: nuevo aumento salarial para los municipales

La suma fija de $400.000 que actualmente perciben los trabajadores será incorporada al salario básico en dos etapas: $200.000 en agosto y otros $200.000 en octubre.
Municipales20 de agosto de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El Ejecutivo Municipal de Coronel Suárez y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron un nuevo acuerdo en el marco de las Paritarias 2026, que establece la incorporación progresiva al salario básico de la suma fija que actualmente perciben los empleados comunales.

El entendimiento contempla el pase de un total de $400.000 al básico municipal, dividido en dos etapas durante agosto y octubre.

Además, las partes acordaron volver a reunirse en noviembre para evaluar la evolución de los salarios y la situación económica.

Nuevo aumento salarial para municipales de Coronel Suárez

$200.000 al básico durante agosto

La primera etapa del acuerdo contempla la incorporación de $200.000 al salario básico durante agosto.

Este monto forma parte de la suma fija que ya perciben los trabajadores municipales.

De esta manera, el entendimiento modifica progresivamente la composición salarial al trasladar esos ingresos al básico.

Coronel Suárez fortalece alianza con la UBACoronel Suárez profundiza su alianza con la UBA

Otros $200.000 en octubre

La segunda etapa está prevista para octubre.

En ese momento se incorporarán otros $200.000 al básico municipal, completando así el pase de los $400.000 que actualmente se abonan como suma fija.

Una vez cumplidas ambas instancias, la totalidad de ese monto quedará integrada al salario básico de los trabajadores.

Un acuerdo en dos etapas

El esquema acordado entre el Ejecutivo y el Sindicato quedó establecido de la siguiente manera:

  • Agosto: incorporación de $200.000 al básico.
  • Octubre: incorporación de otros $200.000 al básico.

El objetivo es completar progresivamente durante los próximos meses la incorporación de la suma fija al salario básico municipal.

Nueva reunión en noviembre

El acuerdo paritario no cierra la discusión salarial para el resto del año.

Municipio y Sindicato establecieron una nueva instancia de diálogo para noviembre.

En esa reunión analizarán la evolución de los salarios, el escenario económico y los próximos pasos a seguir en materia paritaria.

Seguimiento de la situación salarial

La nueva convocatoria permitirá revisar cómo evolucionaron los ingresos de los empleados municipales luego de concretarse las dos etapas previstas.

También servirá para evaluar el contexto económico y determinar si resulta necesario avanzar con nuevas medidas.

De esta manera, las Paritarias 2026 continuarán abiertas al seguimiento entre el Ejecutivo Municipal y la representación sindical.

¿Cómo cree que estará la situación económica de acá a 6 meses?

Mejor

Peor

Igual

No sabe/no contesta

Te puede interesar
Lo más visto
Cerimedo

El caso Cerimedo suma acusaciones de Nadia Beller que alcanzan a Karina Milei

Juan Manuel Villarreal
Argentina19 de agosto de 2026
Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei, permanece aprehendido en Santa Cruz de la Sierra mientras la Fiscalía de Bolivia prepara una imputación formal por feminicidio en grado de tentativa. La investigación comenzó después del ataque a tiros contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL