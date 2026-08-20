Coronel Suárez: nuevo aumento salarial para los municipales

El Ejecutivo Municipal de Coronel Suárez y el Sindicato de Trabajadores Municipales alcanzaron un nuevo acuerdo en el marco de las Paritarias 2026, que establece la incorporación progresiva al salario básico de la suma fija que actualmente perciben los empleados comunales.

El entendimiento contempla el pase de un total de $400.000 al básico municipal, dividido en dos etapas durante agosto y octubre.

Además, las partes acordaron volver a reunirse en noviembre para evaluar la evolución de los salarios y la situación económica.

$200.000 al básico durante agosto

La primera etapa del acuerdo contempla la incorporación de $200.000 al salario básico durante agosto.

Este monto forma parte de la suma fija que ya perciben los trabajadores municipales.

De esta manera, el entendimiento modifica progresivamente la composición salarial al trasladar esos ingresos al básico.

Otros $200.000 en octubre

La segunda etapa está prevista para octubre.

En ese momento se incorporarán otros $200.000 al básico municipal, completando así el pase de los $400.000 que actualmente se abonan como suma fija.

Una vez cumplidas ambas instancias, la totalidad de ese monto quedará integrada al salario básico de los trabajadores.

Un acuerdo en dos etapas

El esquema acordado entre el Ejecutivo y el Sindicato quedó establecido de la siguiente manera:

Agosto: incorporación de $200.000 al básico.

Octubre: incorporación de otros $200.000 al básico.

El objetivo es completar progresivamente durante los próximos meses la incorporación de la suma fija al salario básico municipal.

Nueva reunión en noviembre

El acuerdo paritario no cierra la discusión salarial para el resto del año.

Municipio y Sindicato establecieron una nueva instancia de diálogo para noviembre.

En esa reunión analizarán la evolución de los salarios, el escenario económico y los próximos pasos a seguir en materia paritaria.

Seguimiento de la situación salarial

La nueva convocatoria permitirá revisar cómo evolucionaron los ingresos de los empleados municipales luego de concretarse las dos etapas previstas.

También servirá para evaluar el contexto económico y determinar si resulta necesario avanzar con nuevas medidas.

De esta manera, las Paritarias 2026 continuarán abiertas al seguimiento entre el Ejecutivo Municipal y la representación sindical.