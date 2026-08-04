Coronel Suárez profundiza su alianza con la UBA

El Municipio de Coronel Suárez firmó un Convenio Marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Diplomaturas y Capacitación, con el objetivo de ampliar la oferta académica del Centro Regional Educativo Universitario Suarense.

El acuerdo permitirá incorporar nuevas diplomaturas y propuestas de formación en el CREUS, fortaleciendo el vínculo entre la universidad pública y el desarrollo local.

La iniciativa busca que más vecinos puedan capacitarse y acceder a nuevas herramientas sin necesidad de abandonar Coronel Suárez.

Un acuerdo para sumar diplomaturas

La firma fue encabezada por el intendente Ricardo Moccero y el subsecretario de Diplomaturas y Capacitación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Hernán Piotti López.

También participó la secretaria Privada, Inés Frayssinet.

A partir del convenio, el Municipio y la institución universitaria podrán avanzar en la incorporación de nuevas propuestas académicas destinadas a ampliar las oportunidades de formación disponibles en el distrito.

Más opciones para estudiar sin dejar Coronel Suárez

Uno de los principales objetivos del acuerdo es acercar nuevas alternativas educativas a la comunidad local.

La ampliación de la oferta del CREUS permitirá que más personas puedan iniciar o continuar una capacitación sin tener que trasladarse o radicarse en otras ciudades.

Desde el Municipio destacaron que esta posibilidad contribuye a reducir las barreras geográficas y económicas que muchas veces dificultan el acceso a la educación superior.

Las gestiones detrás del convenio

El acuerdo fue resultado de las gestiones impulsadas por la directora de Educación, Anahí Barreneche, y el jefe de Gabinete, Mauro Moccero.

Ambos funcionarios trabajan en la generación de alianzas con universidades de prestigio para continuar consolidando el crecimiento del Centro Regional Educativo Universitario Suarense.

La articulación con la Facultad de Ciencias Económicas se suma a esa estrategia de fortalecimiento institucional y académico.

Universidad pública y desarrollo local

El convenio busca vincular la formación universitaria con las necesidades y oportunidades de desarrollo de Coronel Suárez.

La incorporación de nuevas diplomaturas permitirá ofrecer herramientas de capacitación que puedan acompañar tanto el crecimiento profesional de los vecinos como el fortalecimiento de distintos sectores de la comunidad.

Desde la gestión local señalaron que el acceso a propuestas educativas de calidad también resulta clave para generar mayores oportunidades laborales y productivas.

El crecimiento del CREUS

El Centro Regional Educativo Universitario Suarense se consolidó como una herramienta para acercar carreras, capacitaciones y propuestas de formación al distrito.

Con este nuevo convenio, el espacio podrá seguir ampliando su oferta académica y fortaleciendo su vínculo con instituciones universitarias.

El objetivo es que el CREUS continúe creciendo como un punto de referencia para quienes buscan acceder a educación superior dentro de Coronel Suárez.

Una política de educación pública y gratuita

Desde el Municipio remarcaron que la educación ocupa un lugar central dentro de la gestión.

La administración local sostiene una política orientada a invertir, gestionar y generar nuevas oportunidades para que cada vez más vecinos accedan a una educación pública, gratuita y de calidad.

La alianza con la Universidad de Buenos Aires se inscribe en ese camino y permitirá sumar nuevas instancias de capacitación en el distrito.