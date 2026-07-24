Coronel Suárez se integra a una red regional para fortalecer a las PyMEs

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, firmó un convenio de colaboración con la Unión Industrial de Bahía Blanca para consolidar una agenda de trabajo conjunta orientada al desarrollo productivo, el fortalecimiento del sector industrial y la generación de nuevas oportunidades de empleo e inversión.

El acuerdo permitirá avanzar en acciones de cooperación, capacitación y vinculación institucional entre el Municipio, el sector privado y la entidad industrial bahiense.

La iniciativa también busca incorporar a Coronel Suárez a una red regional que impulse el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y promueva una mayor articulación entre los distintos actores de la producción.

Una agenda para fortalecer el desarrollo productivo

La firma del convenio es resultado del trabajo sostenido que lleva adelante la Subsecretaría de Producción y Empleo, encabezada por Fiorella Guarnieri, junto con la jefa del área, María José Cabrera.

Desde ese espacio municipal se vienen impulsando vínculos estratégicos con instituciones y representantes del sector productivo para generar nuevas oportunidades de crecimiento en Coronel Suárez y en toda la región.

El acuerdo permitirá profundizar esa tarea mediante programas conjuntos, espacios de formación e iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas locales.

Industria, turismo y economías regionales

Entre los objetivos del convenio se encuentra el fortalecimiento del entramado productivo y el desarrollo de sectores considerados estratégicos para el distrito.

Las acciones alcanzarán a la industria, el turismo y las economías regionales, con el propósito de potenciar proyectos existentes y acompañar nuevas inversiones.

La articulación institucional también permitirá acercar herramientas y conocimientos a empresarios, emprendedores y pequeñas y medianas empresas.

Reunión con empresarios y emprendedores locales

Luego de la firma, se desarrolló una reunión de trabajo con emprendedores y empresarios de Coronel Suárez.

Durante el encuentro se analizaron estrategias para potenciar sus proyectos e integrarlos a planes de desarrollo productivo de alcance regional.

La jornada permitió intercambiar experiencias, identificar oportunidades de articulación y fortalecer los vínculos entre el sector privado, la Unión Industrial de Bahía Blanca y el Municipio.

Una red de articulación regional

Con esta alianza, Coronel Suárez se incorpora a una red de cooperación que apuesta al trabajo conjunto entre los sectores público y privado como motor del desarrollo.

La propuesta busca generar más oportunidades para las PyMEs, fortalecer la producción, impulsar el empleo y promover un crecimiento sostenible en toda la región.

Además, permitirá que las empresas y emprendimientos locales accedan a nuevos espacios de vinculación, capacitación y asistencia institucional.

Representantes de la Unión Industrial

Por parte de la Unión Industrial de Bahía Blanca participó Marcela Guerra, directora institucional.

También estuvieron Martín Goslino, director del Centro de Estudios Económicos; Lucía Kuntz, coordinadora de Responsabilidad Social Empresaria; Ximena Funes, coordinadora del espacio PyME; y Mariana Rábago, asistente de Dirección Ejecutiva.

La presencia de las distintas áreas de la entidad permitió abordar de manera integral los desafíos y oportunidades del entramado productivo de Coronel Suárez.