Curutchet valoró el proyecto AMBA I y recorrió obras de asfalto

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, destacó la importancia del proyecto AMBA I, una iniciativa vinculada con el transporte de energía que podría alcanzar una inversión de 700 millones de dólares.

El jefe comunal se expresó en el marco de una audiencia pública de carácter internacional realizada en el distrito, que fue seleccionado como sede para analizar los aspectos técnicos y ambientales del proyecto.

En paralelo, Curutchet recorrió los trabajos de movimiento de suelo que comenzaron sobre la calle Amoedo, entre Moreno y Aristóbulo del Valle, como paso previo a su asfaltado.

Una audiencia internacional en Marcos Paz

Durante la audiencia, Curutchet manifestó su “alegría y honor” por la elección del distrito como sede para tratar “un importante proyecto de inversión que podría alcanzar los 700 millones de dólares”.

El intendente consideró que la realización del encuentro en Marcos Paz representa un gesto significativo y remarcó que la evaluación no se limita únicamente a los aspectos técnicos.

“No solamente es lo técnico sino también la viabilidad ambiental”, señaló.

En ese sentido, destacó la participación de los responsables municipales de las áreas de Obras y Ambiente durante el proceso.

Un proyecto estratégico para el transporte de energía

Curutchet subrayó la importancia de la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y los sectores involucrados en la iniciativa.

Además, recordó que “Marcos Paz es el distrito que más energía produce en la provincia de Buenos Aires”.

Según explicó, AMBA I representa “una inversión de primer nivel en el transporte de energía”, que permitirá mejorar el traslado y la distribución eléctrica en un nodo estratégico para el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Gran Rosario.

El proyecto apunta a fortalecer la infraestructura energética y mejorar la capacidad de abastecimiento en zonas de alta demanda.

Empleo e impacto en la región

El intendente indicó que la audiencia constituye un avance concreto dentro de un proceso que todavía requerirá tiempo para completar sus diferentes etapas.

No obstante, destacó el impacto que podría tener la inversión en el distrito y en las localidades cercanas.

“Generará puestos de trabajo, con inversiones que impactan en el distrito y las zonas de influencia”, afirmó Curutchet.

Desde el Municipio consideran que la iniciativa puede representar una oportunidad de desarrollo para Marcos Paz, tanto por la magnitud de la inversión como por la actividad económica asociada a su ejecución.

Comenzaron los trabajos sobre la calle Amoedo

En otro eje de la gestión, el intendente recorrió junto al responsable del área de Obras las tareas de movimiento de suelo iniciadas sobre la calle Amoedo.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre Moreno y Aristóbulo del Valle y forman parte de la preparación necesaria para avanzar con el asfaltado.

Esta primera etapa permite acondicionar el terreno antes de la ejecución de la nueva calzada.

La continuidad de la obra pública local

Durante la recorrida, Curutchet destacó que el Municipio mantiene en marcha distintos proyectos de infraestructura a pesar de las dificultades económicas.

El intendente remarcó que, en un contexto nacional complejo, la obra pública en Marcos Paz continúa con esfuerzo y planificación.

Según señaló, el asfaltado de Amoedo permitirá mejorar la circulación y las condiciones urbanas del sector intervenido.

Energía e infraestructura para Marcos Paz

La audiencia por el proyecto AMBA I y el inicio de los trabajos en la calle Amoedo muestran dos líneas de acción vinculadas con el desarrollo del distrito.

Mientras la inversión energética proyectada busca fortalecer una infraestructura estratégica para una amplia región, la obra vial apunta a resolver necesidades concretas de circulación dentro de Marcos Paz.