Saladillo celebrará sus 163 años con una amplia agenda

La Municipalidad de Saladillo comenzó a presentar la agenda de actividades que formará parte de los festejos por el 163° aniversario de la ciudad.

La programación incluirá actos protocolares, inauguraciones, propuestas culturales, deportivas y recreativas, además de una gran Fiesta Popular.

En paralelo, el Municipio informó que finalizó una nueva etapa de la obra de iluminación sobre la Ruta 205, con el cierre de los trabajos de zanjeo y tendido de cable.

Una agenda para celebrar la historia de Saladillo

Los festejos por el nuevo aniversario de la ciudad fueron pensados como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

La agenda combinará actividades institucionales con propuestas culturales, deportivas y recreativas destinadas a vecinos de distintas edades.

También se llevarán adelante inauguraciones y una Fiesta Popular, que será uno de los momentos centrales de la celebración.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a participar de las distintas iniciativas y a compartir una nueva conmemoración de la historia local.

Actos, inauguraciones y propuestas para toda la comunidad

El programa oficial reunirá diferentes actividades distribuidas a lo largo de los festejos.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran los actos protocolares, las inauguraciones y diversos encuentros culturales y deportivos.

La intención es generar una celebración amplia, que permita recordar el recorrido histórico de Saladillo y, al mismo tiempo, proyectar el futuro de la ciudad.

“¡Te esperamos para celebrar juntos el 163° Aniversario de Saladillo!”, expresaron desde la administración municipal.

Avanza la iluminación sobre la Ruta 205

Mientras se prepara la celebración, continúan los trabajos de la obra de alumbrado público en la Ruta 205.

La Municipalidad informó que ya finalizaron el zanjeo y el tendido del cable correspondiente a la intervención.

La obra se encuentra ahora a la espera del inicio del conexionado de las columnas, tarea que comenzará en las próximas horas siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La Cooperativa Eléctrica ejecuta los trabajos

Las tareas están a cargo de la Cooperativa Eléctrica de Saladillo Ltda.

Desde el área de Obras Públicas señalaron que el desarrollo de la obra viene avanzando de manera favorable.

También indicaron que las condiciones del tiempo permitieron completar la etapa de zanjeo y tendido de cable según lo planificado.

Más seguridad y calidad de vida

La intervención forma parte del plan de mejoras del alumbrado público que impulsa el Municipio.

El objetivo es mejorar la iluminación del sector, brindar mayor seguridad y fortalecer la infraestructura urbana.

Desde la administración local destacaron que la obra permitirá ofrecer mejores condiciones de circulación y contribuirá a elevar la calidad de vida de los vecinos de Saladillo.