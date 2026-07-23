Barenghi apuntó contra Milei y aseguró que la gente perdió la esperanza

El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, expresó su preocupación por el impacto de la situación económica sobre los jóvenes y reclamó una distribución más equitativa de los recursos para la provincia de Buenos Aires.

Sergio Barenghi.

"La gente perdió la esperanza de acceder a la vivienda, al primer auto o de formar una familia. Hay chicos de 30 años que se vuelven a vivir con sus padres. Eso genera un daño enorme en la salud mental", sostuvo.

Elogios para Kicillof

Por otro lado, el alcalde destacó la figura de Axel Kicillof y aseguró que "es un hombre con probada honestidad que está construyendo un proyecto que no es excluyente".

Foco en las obras públicas

Barenghi destacó que Bragado continúa ejecutando obras públicas pese a la falta de financiamiento del Gobierno nacional. Según indicó, el Municipio avanza con trabajos de desagües, iluminación, pavimentación, cordón cuneta y mantenimiento de caminos rurales, utilizando recursos propios y convenios con la Provincia.

"Seguimos realizando obra, no en la dimensión que quisiéramos, pero no hemos parado", dijo el alcalde al tiempo que valoró las intervenciones que se llevan adelante en barrios como El Complejo y FONAVI II, a los que definió como sectores "históricamente olvidados".

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