San Isidro acelera la reparación de calles y refuerza el drenaje en Beccar

El Municipio de San Isidro habilitó nuevamente la circulación sobre la calle Blanco Encalada, entre Gascón y Malabia, luego de finalizar los trabajos de repavimentación realizados en ese sector.

La intervención forma parte del Plan de Reparación de Calles y Veredas que se desarrolla en todo el distrito con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y renovar la infraestructura urbana.

En paralelo, continúan las obras hidráulicas vinculadas al proyecto Alto Perú en Beccar, que incluyen la incorporación de dos conductos adicionales en las zonas de España e Ibáñez y sobre la calle Bolívar.

Blanco Encalada volvió a quedar habilitada

Luego de completar la repavimentación, el Municipio reabrió al tránsito el tramo de Blanco Encalada comprendido entre Gascón y Malabia, en la localidad de San Isidro.

La obra permitió recuperar la calzada y mejorar las condiciones de circulación en una arteria incluida dentro del programa integral de mantenimiento vial.

La habilitación se suma a otros trabajos de reparación y puesta en valor que avanzan de manera simultánea en distintas localidades del partido.

Nuevas intervenciones en Villa Adelina

Actualmente, el Municipio continúa trabajando sobre Martina Céspedes, entre Virrey Vértiz y Martín Rodríguez, y en Perito Moreno, entre Independencia y Martín Rodríguez, ambas en Villa Adelina.

Las tareas forman parte de la planificación destinada a intervenir calles deterioradas, mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

En los últimos días también finalizaron las obras sobre Fondo de la Legua, entre Dorrego y Yapeyú, y en Alcorta y Fray Cayetano Rodríguez, en Villa Adelina.

Las obras viales que ya finalizaron

Además de Blanco Encalada, el Municipio concluyó recientemente las intervenciones sobre Uruguay, a la altura de Humaitá, y en Patricios, entre Presidente Roca y Chiclana, en Beccar.

También finalizaron los trabajos en Panamá y Cuyo; Unidad Nacional y Fleming, en Martínez; Gobernador Castro y Perito Moreno, en Boulogne; e Intendente Aphalo, entre avenida Márquez y Formosa.

A esa lista se suman la rotonda de Acassuso, la intersección de avenida Santa Fe y Perú, en San Isidro, y las obras sobre avenida Paraná e Independencia.

Dos nuevos conductos para prevenir anegamientos

En el marco de la obra Alto Perú, se están incorporando dos conductos adicionales para mejorar el drenaje pluvial en Beccar.

Uno de ellos se construirá sobre la calle Bolívar, entre avenida del Libertador y Acassuso. El segundo se extenderá a lo largo de dos cuadras en la zona de España e Ibáñez.

La ampliación permitirá aumentar la capacidad de drenaje y reforzar la prevención de anegamientos en un sector que presenta dificultades durante las lluvias intensas.

La situación hidráulica sobre Bolívar

En Bolívar, la obra busca resolver una situación irregular que persiste desde hace años.

A la altura de avenida del Libertador, los conductos hidráulicos provenientes del norte y del sur convergen en la bocacalle. En lugar de ingresar al sistema mediante los sumideros, el agua sale hacia la calle y provoca anegamientos.

La incorporación del nuevo conducto permitirá ordenar ese recorrido y mejorar el funcionamiento hidráulico en beneficio de todos los vecinos de la traza.

Mejoras para proteger el túnel de España

En el caso de España, la intervención permitirá evitar que el agua de lluvia llegue al paso bajo nivel.

El objetivo es descomprimir los anegamientos frecuentes y reducir la acumulación de agua en el acceso al túnel.

Mientras avanzan las tareas, los vehículos que circulan por la zona deben ingresar al túnel de España a través de Suipacha.

Cortes y desvíos sobre la calle España

Actualmente permanece vigente un corte total sobre España, entre J. J. Díaz y Suipacha.

Quienes circulen por España deberán desviarse por J. J. Díaz hasta Washington y luego tomar Suipacha, que cambiará provisoriamente de sentido, para poder retomar el túnel.

También se encuentran cerradas las intersecciones de Acassuso y España y de Rondeau e Ibáñez. Estas medidas buscan evitar encerramientos y permitir que los frentistas puedan ingresar a sus viviendas.

Los desvíos están señalizados con cartelería informativa y cuentan con la presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación.

Cortes de tránsito sobre Bolívar

Las obras sobre Bolívar se ejecutan por etapas.

Actualmente se encuentran cerradas las intersecciones de Rivadavia y Héroes de Malvinas, y de Ibáñez y Héroe de Malvinas.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones mientras continúan los trabajos.

Un plan integral para todo el distrito

Las intervenciones viales e hidráulicas forman parte de un programa de mantenimiento planificado que alcanza a todas las localidades de San Isidro.

El objetivo es mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial, prevenir anegamientos y ofrecer una infraestructura urbana de mayor calidad para los vecinos.