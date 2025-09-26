El Municipio de San Isidro lleva adelante un conjunto de acciones que abarcan desde la modernización del espacio público hasta el reconocimiento a vecinos que se destacan en la vida cultural y social del distrito.

En materia de infraestructura, comenzó el recambio de luminarias en las colectoras y frentes de la Autopista Panamericana, que atraviesa San Isidro de norte a sur. Los trabajos se realizan en el marco de un convenio entre el Municipio y Autopistas del Sol (Ausol), con el objetivo de brindar mayor seguridad y eficiencia energética a los vecinos y a quienes circulan por esta vía estratégica.

Hasta el momento ya se reemplazaron 130 luminarias de un total de 650 previstas. “Antes de este acuerdo, era difícil gestionar las solicitudes de los vecinos relacionadas a la iluminación de la Panamericana, puesto que dichas luminarias no dependen del Municipio. Con este convenio lo que logramos es la gestión conjunta y nos hacemos cargo del recambio a una mejor tecnología pensando en la seguridad y el beneficio de nuestros vecinos”, señaló el intendente Ramón Lanús.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 12 meses y se desarrolla en etapas. La primera ya finalizó con intervenciones en sectores como el frente y rotonda del SIC, el acceso Tigre entre José Ingenieros y Tomkinson, el frente del BASI y el Campo Público de Golf de Villa Adelina. La segunda etapa, actualmente en curso, abarca los tramos desde Tomkinson hasta Sucre, entre Sucre y Capitán Juan de San Martín, Panamericana y Avelino Rolón, y también la intersección de Avenida Fondo de la Legua con Panamericana.

El convenio establece que el mantenimiento de las luminarias quedará a cargo de Ausol, mientras que el Municipio realizará controles complementarios para garantizar la continuidad del servicio. Con este trabajo conjunto se busca no solo mejorar la visibilidad y la seguridad vial, sino también optimizar la eficiencia energética con la incorporación de tecnología LED.

Paralelamente, el Municipio de San Isidro llevó a cabo un acto en la Quinta Los Ombúes en el que distinguió como personalidades destacadas del distrito al músico Lito Vitale y al historiador Bernardo Lozier Almazán.

“Como sanisidrenses, debemos sentirnos felices de que personas con su talento, compromiso y generosidad formen parte de nuestra historia y nos inspiren”, sostuvo el intendente Ramón Lanús, al tiempo que remarcó: “Nuestro municipio es un lugar privilegiado porque acoge a personas que, como Lito y Bernardo, dedican su vida a construir y enriquecer nuestra comunidad. Sus obras y su ejemplo nos impulsan a seguir trabajando por un San Isidro que valore la cultura, el arte y la historia”.

El historiador Bernardo Lozier Almazán, vecino de San Isidro, es referente en la custodia del patrimonio local y formador de generaciones. Fue director del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico “Dr. Horacio Beccar Varela” y del Museo Pueyrredón, además de autor de obras como Reseña histórica del Partido de San Isidro y Nueva reseña histórica del Partido de San Isidro. También integra diversas instituciones académicas y donó su colección de más de 800 ex libris a la Academia Nacional de Bellas Artes.

Por su parte, Lito Vitale, nacido en Villa Adelina, es pianista, compositor, productor y figura clave de la música argentina. Cofundador de M.I.A. —Músicos Independientes Asociados—, desarrolló una extensa trayectoria que incluye la experimentación con distintos géneros y la obtención del Latin GRAMMY junto a Juan Carlos Baglietto en 2000. También fue distinguido con premios Konex y se desempeña como conductor en la TV Pública con el programa Anfitrión.

La ceremonia contó con la participación de familiares de los homenajeados y autoridades del Honorable Concejo Deliberante, que entregó a cada uno una placa, una medalla y un libro. Los reconocimientos se formalizaron mediante las Ordenanzas Nº 9402/2025 y Nº 9407/2025.

Con estas acciones, San Isidro avanza en una agenda que combina la modernización de servicios esenciales para la comunidad con el reconocimiento a la cultura y la identidad local.