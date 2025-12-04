Ferraris presentó mejoras en salud, educación y deporte en Leandro N. Alem
El intendente Carlos Ferraris acompañó la inauguración del nuevo consultorio, mientras en el Centro Universitario se firmó un acuerdo para fortalecer la transición educativa hacia el mundo laboral.Municipales04 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Distrito de Leandro N. Alem sumó nuevos avances en materia de salud, educación y deporte, con anuncios que fortalecen el acceso a servicios esenciales y consolidan políticas públicas para las distintas comunidades. En Fortín Acha, la Unidad Sanitaria local inauguró su consultorio odontológico, mientras que en el Centro Universitario se formalizó un acuerdo para implementar el programa “Aulas Expandidas” desde el ciclo lectivo 2026. Además, el Municipio entregó un subsidio a la Liga Deportiva Central Vedia para continuar acompañando las actividades deportivas.
En este sentido, la Unidad Sanitaria de Fortín Acha recibió la visita del intendente Carlos Ferraris, la secretaria de Gobierno Nancy Grimaldi, el delegado municipal Ariel Medina, la enfermera a cargo Noemí Reynoso, empleados municipales y vecinos que se acercaron a presenciar el estreno del nuevo equipamiento. Gracias a la donación del Dr. Jorge Pesce, el centro de salud incorporó un sillón odontológico en perfecto estado, al que se suma la atención quincenal de la odontóloga María José Pesce los días jueves.
Con esta incorporación, los vecinos ya no deberán trasladarse a otras localidades para resolver consultas y dolencias dentarias, lo que representa una mejora significativa en el acceso a la atención primaria. El intendente, el delegado y la profesional destacaron su satisfacción por la puesta en marcha del consultorio, señalando que este paso reafirma la preocupación de la gestión por el bienestar de todas las comunidades del distrito, independientemente de su tamaño.
En paralelo a las acciones en salud, las autoridades educativas del distrito concretaron un acuerdo estratégico para implementar la propuesta de “Aulas Expandidas” desde el próximo año. La reunión, realizada en el Centro Universitario, reunió a la Inspectora Jefa Distrital María V. Sábato; el Secretario de Desarrollo Humano Municipal, Mg. Fernando Girón; la inspectora Laura Facciano; la referente regional del IPFL, Virginia Viale; directores de los establecimientos educativos y representantes de los centros de estudiantes.
La iniciativa tiene como objetivo acompañar la transición de los estudiantes de último año de secundaria hacia el mundo laboral, mediante la articulación con el Centro de Formación Profesional N° 401. El acuerdo establece que los alumnos podrán acreditar dos trayectos formativos: Habilidades para Emprender y Habilidades Digitales. Ambas propuestas surgieron a partir de iniciativas elevadas por los propios centros de estudiantes, y buscan brindar certificaciones que faciliten la inserción laboral adulta. Durante el encuentro, el Mg. Girón destacó la importancia de esta articulación interinstitucional como respuesta a las demandas actuales del mercado laboral.
Por otra parte, el Municipio reforzó su apoyo al deporte local con la entrega de un subsidio económico a la Liga Deportiva Central Vedia, destinado a la compra de los trofeos que distinguirán a los campeones del torneo 2026. El intendente Ferraris encabezó la entrega, en la que participaron Claudio Perrone y Damián Corbalán, miembros de la comisión directiva de la institución. Desde la Liga agradecieron el acompañamiento permanente del Municipio en el fortalecimiento de la actividad deportiva y en el sostenimiento de las competencias anuales.
Con estas acciones, Leandro N. Alem continúa consolidando políticas integrales en salud, educación y deporte, con un enfoque centrado en el desarrollo de cada localidad y en el fortalecimiento de las instituciones que forman parte del entramado comunitario.
