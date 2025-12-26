Bolívar: gestión fiscal destacada y renovación del gobierno municipal
El distrito fue reconocido por ASAP por cumplir con todos los estándares de transparencia fiscal, mientras Eduardo “Bali” Bucca asumió un nuevo mandato como intendenteMunicipales26 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Bolívar fue reconocido a nivel nacional por alcanzar el 100% de cumplimiento en los estándares de transparencia fiscal, de acuerdo con el informe 2025 elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Este resultado posiciona al distrito dentro del grupo de municipios con estricto cumplimiento en materia de acceso a la información y orden fiscal.
El relevamiento realizado por ASAP evalúa la publicación y actualización de la información presupuestaria, financiera y fiscal en los portales oficiales de los gobiernos locales. Para ello, se tienen en cuenta criterios de integralidad, oportunidad y accesibilidad, en línea con los principios de gobierno abierto y rendición de cuentas.
Reconocimiento a la gestión fiscal
Desde el Municipio destacaron que este resultado refleja una política de gestión orientada al fortalecimiento institucional, la responsabilidad fiscal y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. La inclusión de Bolívar en este grupo de distritos da cuenta del trabajo articulado de las áreas municipales vinculadas a la gestión económico-financiera.
Asimismo, se remarcó la decisión política de garantizar procesos transparentes, ordenados y alineados con las buenas prácticas de la administración pública, fortaleciendo los mecanismos de control y la comunicación con la comunidad.
Este reconocimiento consolida una gestión enfocada en la eficiencia, el orden fiscal y la mejora continua de los procesos administrativos, con el objetivo de asegurar el acceso a la información pública para los vecinos y vecinas del Partido.
Bucca asumió un nuevo mandato como intendente
En paralelo a este reconocimiento institucional, hace unos días Eduardo “Bali” Bucca asumió nuevamente la intendencia de Bolívar. El acto oficial se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante y contó con una amplia representación institucional, política y comunitaria.
La jornada tuvo la presencia del intendente saliente Marcos Pisano, actual senador provincial, funcionarios del Departamento Ejecutivo, ediles del HCD —tanto quienes renovaron mandato como quienes concluyeron su ciclo—, referentes de instituciones locales, ex intendentes del distrito y representantes de distintos organismos de la comunidad. Más de 500 vecinos y vecinas participaron del acto en el recinto.
El discurso y los ejes de la nueva gestión
Luego de la toma de juramento, Bucca brindó un discurso en el que planteó los ejes centrales que orientarán el inicio de su nueva gestión. En sus palabras, hizo referencia a su aprendizaje y experiencia acumulada a lo largo de los años y se comprometió a llevar adelante una gestión más cercana, eficiente y atenta a las necesidades de la comunidad.
"Siento que vuelvo a casa, a Bolívar, con mi familia y vecinos con el cargo más lindo que puede tener la política, el de ser intendente de la ciudad donde elijo vivir todos los días. Vuelvo a entregar mi vida a la gestión, asumí con 31 años tenía una energía enorme y estoy seguro que di todo de mí, marqué un rumbo para construir una ciudad", expresó Bucca.
Durante su intervención, convocó a una articulación permanente con las instituciones locales, subrayando que el futuro de Bolívar requiere del trabajo conjunto entre el Estado municipal, las organizaciones, los actores sociales y cada vecino y vecina del Partido.
"Los convoco a tirar todos del mismo carro para lograr hechos concretos. La totalidad de los bolivarenses quieren que Bolívar crezca y que existan oportunidades", sostuvo el intendente.
Proyectos y cierre del acto
Para finalizar, Bucca mencionó algunos de los proyectos que se pondrán en marcha a corto plazo, vinculados a áreas como ambiente, salud, orden urbano, obras públicas, caminos rurales, viviendas e infraestructura.
El acto concluyó con el acompañamiento de las autoridades presentes y el saludo de vecinos y vecinas que se acercaron para presenciar el inicio de esta nueva etapa de gobierno en el Partido de Bolívar.
