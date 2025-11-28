El intendente Marcos Pisano recorrió este miércoles la obra de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto que permitirá centralizar en un solo edificio los trámites y servicios provinciales destinados a la comunidad de Bolívar. Según informó el Municipio, la construcción ejecutada por el Gobierno de la Provincia registra actualmente un 80% de avance.

Pisano estuvo acompañado por representantes de los organismos que funcionarán en el nuevo espacio: Leticia Moya por ARBA, Alejandra Tolosa por IPS, Ángel Pesce y Ramiro Alcain por el Ministerio de Trabajo, y Mercedes Botta por IOMA. Durante la recorrida, los equipos analizaron la distribución interna y los espacios previstos para cada área, dialogando sobre el funcionamiento coordinado que se implementará para mejorar la atención a los vecinos y vecinas.

La obra contempla 900 metros cuadrados cubiertos distribuidos en planta baja, primer piso y segundo piso. El edificio incorporará ascensor, sistema de rampas y baños adaptados, garantizando así un acceso plenamente inclusivo. Además, se prevén office, salas de archivo, salas de máquinas, sectores administrativos, un área de juegos y espacios exteriores parquizados que acompañarán la dinámica de atención.

“Esta Casa de la Provincia permitirá que las y los vecinos realicen múltiples trámites en un mismo lugar, con mayor comodidad y mejor atención. Es una obra muy esperada que fortalece la presencia del Estado provincial en nuestro distrito”, sostuvo el intendente Marcos Pisano al finalizar la recorrida.

Desde el Municipio señalaron que el proyecto avanza conforme a los plazos establecidos y que se prepara para convertirse en un nodo administrativo esencial para la integración de servicios provinciales de manera más eficiente y cercana.

Restitución de un mojón histórico a la ciudad de La Plata

En un acto de fuerte contenido patrimonial, Bolívar participó de la entrega y firma oficial del Acta de Restitución de un mojón fundacional histórico a la ciudad de La Plata. El intendente Marcos Pisano estuvo presente en la capital bonaerense junto al jefe comunal platense, Julio César Alak, con quien suscribió el documento que formaliza el reintegro de la pieza.

El mojón, clave en el trazado original de La Plata durante el siglo XIX, se encontraba resguardado en el Museo Municipal “Florentino Ameghino” de Bolívar. Estas piezas, elaboradas en hierro fundido y utilizadas desde 1882, se empleaban para el deslinde, mensura y amojonamiento de la traza de la ciudad fundada por impulso del gobernador Dardo Rocha. Con el paso del tiempo, la capital bonaerense había dejado de conservar ejemplares de este tipo en su patrimonio.

Durante un inventario histórico realizado en Bolívar, se identificó un mojón con la inscripción “1882”, coincidente con los utilizados en los trabajos fundacionales de La Plata. El hallazgo se inscribe dentro de los lineamientos de la Ley Nacional 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, además de los acuerdos establecidos entre la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y los municipios bonaerenses.

Según se detalló, el objeto presenta características vinculadas a los modelos construidos en 1886, resultado de modificaciones solicitadas por los ingenieros Lavalle y Médici para mejorar su transporte y estabilidad. Entre los rasgos relevantes se destacan la inscripción del año 1882, un doble recuadro con la leyenda “Gobernador Dardo Rocha”, el escudo provincial de época y una planchuela original utilizada para mediciones.

Durante la firma del acta, Pisano subrayó la importancia de “preservar y devolver a su lugar de origen los bienes que forman parte de la identidad histórica de las comunidades”, destacando el compromiso de Bolívar con la protección del patrimonio cultural.

Con este acto, la ciudad reintegra una pieza significativa para la memoria urbana y fundacional de La Plata, contribuyendo a la recuperación y preservación de bienes históricos que forman parte de la identidad bonaerense y que, según se destacó, integran la planificación patrimonial impulsada por la gestión del intendente Alak.