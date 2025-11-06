Miles de vecinos, familias y visitantes disfrutaron de una jornada inolvidable que combinó deporte, cultura y producción local en el corazón del Centro Cívico.

La fiesta comenzó con la conducción de Santiago Elizondo, Kevin Sánchez y Evelyn Peret, quienes animaron la tarde desde el escenario central, recorriendo junto al público los espacios de esta gran celebración: el paseo de artesanos y emprendedores locales, y el patio gastronómico con food trucks.

Durante la tarde, se realizaron emotivos reconocimientos a atletas históricos, con la participación especial de César Gallego Pérez, que destacó la trayectoria deportiva de figuras locales como Alejandro Llarena, Miguel Sguerzo, Lucio Cappiello, Juan Manuel Chávez, Lorena Juárez, Ruli Allende, y Juan Carlos Tomassi.

Además, fueron homenajeados los jugadores del Club Ciudad de Bolívar, Ramiro Biscardi y Renzo Pérez, campeones del Torneo Federal A, y los medallistas bolivarenses de los Juegos Bonaerenses 2025, quienes representaron con orgullo a la ciudad en la última edición de la competencia provincial.

El evento contó con la presencia del intendente Marcos Pisano y el senador Eduardo “Bali” Bucca, quienes acompañaron a la comunidad en esta nueva edición de la maratón que cada año fortalece el espíritu deportivo y el sentido de pertenencia local.

Previo a la largada, el público disfrutó de la energía de Carlos Pardo con una clase aeróbica y de la música del bolivarense Juan Manuel Orsetti, que llenó el Centro Cívico de ritmo y alegría.

Tras la tradicional cuenta regresiva, se puso en marcha la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, con corredores y corredoras de distintos puntos del país que recorrieron las calles de Bolívar en el circuito competitivo de 10K; y la caminata participativa de 3km.

Una vez finalizada la competencia, se llevó a cabo la entrega de premios en el escenario principal, con el acompañamiento de la Cámara Comercial de Bolívar. El cierre musical estuvo a cargo de La Caravana, banda con más de 25 años de trayectoria, que hizo bailar al público con su estilo ska-reggae, coronando una jornada de pura energía y alegría compartida.

Además del aspecto deportivo, la Maratón consolidó su rol como un evento cultural, turístico y productivo, que impulsa la economía local y pone en valor el trabajo de emprendedores, artesano y trabajadores gastronómicos.

El intendente Marcos Pisano agradeció el trabajo de todas las áreas municipales e instituciones que hicieron posible esta nueva edición, así como a la comunidad bolivarense que, una vez más, convirtió la Maratón Dino Hugo Tinelli en una verdadera fiesta del deporte, la cultura y el encuentro.



La Provincia envió asistencia a Bolívar tras el temporal

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires dispuso el envío de asistencia inmediata para el distrito de Bolívar, tras el fuerte temporal registrado durante la madrugada del martes. El operativo provincial se realiza en articulación con el municipio.

Entre los elementos enviados por el gobierno bonaerense se incluyen materiales para la reparación de techos y otros insumos de emergencia destinados a sostener la primera respuesta ante los daños provocados por el temporal, como chapas, tirantes, colchones y frazadas.

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo: “El gobernador Axel Kicillof nos instruyó a actuar de manera inmediata, estamos trabajando junto al intendente Marcos Pisano y poniendo a disposición los recursos provinciales para acompañar a las familias afectadas”.

El temporal comenzó anoche con caída de granizo, ráfagas intensas de viento y abundante acumulación de agua. La localidad de Urdampilleta se encuentra entre las zonas más afectadas.

Los fuertes vientos provocaron daños en techos, el arbolado público y el tendido eléctrico. Se registraron afectaciones en viviendas, instituciones educativas, deportivas y recreativas; interrupciones de luz y telefonía a partir de la caída de postes; e intermitencias en el suministro de gas por caída de mampostería.

Equipos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al Ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, trabajan junto al municipio brindando asistencia y acompañamiento. También intervienen Bomberos de la Policía de la Provincia y voluntarios de localidades aledañas para el restablecimiento de la normalidad en los principales núcleos urbanos.