Avanzan las obras de infraestructura sanitaria en Chaves

La obra se lleva adelante gracias al aporte y la inversión de la Asociación Cooperadora del Hospital, que continúa impulsando mejoras esenciales para el sistema de salud pública del distrito.

El nuevo laboratorio se está levantando en un espacio más amplio y cómodo, ubicado en el sector que se integró al edificio tras la reciente obra del tomógrafo. Esta ampliación permitirá reorganizar el servicio y mejorar la circulación interna.

Una de las principales novedades es la construcción de un sector de bacteriología independiente, diseñado con una sala específica que, a su vez, quedará conectada al área de hemoterapia. Esta articulación facilita el trabajo del personal y optimiza procesos que anteriormente se realizaban en sectores separados.

Además, el laboratorio quedará preparado para seguir ampliándose, sumado a la futura incorporación de nuevas tecnologías, en un marco de mejora integral del hospital. Esta reorganización también permitirá disponer de una nueva sala destinada a profesionales médicos, optimizando el uso de los espacios.

Segunda Siembra de Alevinos en el Distrito de Adolfo Gonzales Chaves

En el marco de las políticas locales de fortalecimiento ambiental, impulso a la producción y mejora de los recursos hídricos, se llevó adelante la Segunda Siembra de Alevinos en diferentes lagunas y espejos de agua del Partido de Adolfo Gonzales Chaves.

La iniciativa forma parte del programa municipal de recuperación y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, una línea de trabajo que busca mejorar la biodiversidad, acompañar el desarrollo productivo y promover prácticas recreativas responsables, entre ellas la pesca deportiva.

Durante la jornada se distribuyeron alevinos en puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de:

* Reforzar la población íctica para favorecer el equilibrio ecológico.

* Fomentar la pesca deportiva y recreativa como actividad turística complementaria.

* Promover la conservación ambiental, asegurando la continuidad y bienestar de las especies.

* Acompañar a productores y organizaciones locales en estrategias de uso sostenible del recurso hídrico.

Desde Chaves Municipio destacaron que este tipo de intervenciones consolidan el compromiso con la gestión ambiental sostenible, el apoyo a la producción local y el desarrollo de acciones que fortalecen el bienestar comunitario.

Asimismo, se informó que la continuidad del programa permitirá monitorear la evolución de las especies, evaluar el impacto ecológico y planificar futuras siembras o trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un equilibrio duradero en los ecosistemas del distrito.

Presentación del Plan de Acción del Programa MUNA – Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia

La Subsecretaría de Desarrollo Económico, Social y Comunitario llevó adelante ayer la Presentación del Plan de Acción del Programa MUNA – Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia, una iniciativa impulsada por UNICEF Argentina y Grupo Pharos, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que acompaña a los gobiernos locales en el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro tuvo lugar en la Sociedad Italiana y contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez, acompañada por Cristian Ruiz, subsecretario de Desarrollo Económico, Social y Comunitario, y Alan Llanos, referente del Área de Niñez y Adolescencia. También participaron Natalia Lima, referente provincial del Programa MUNA; Martín De Paula, representante de UNICEF Argentina; y Sebastián Gastelu, representante del Grupo Pharos, junto a instituciones, representantes provinciales y actores comunitarios que fueron parte del trabajo desarrollado durante 2024 y 2025.

Durante la jornada se presentaron los Planes de Acción Local, elaborados a partir del autodiagnóstico inicial y del ciclo de formación, capacitación y planificación que involucró a distintas áreas municipales e instituciones del territorio.

El Plan se estructura en tres ejes prioritarios:

• Entornos libres de violencia

• Primera infancia y entornos saludables

• Inclusión educativa para adolescentes fuera de la escuela

La elaboración de este Plan de Acción representa un avance fundamental en la construcción de políticas públicas articuladas, sostenidas y corresponsables, que fortalezcan los entornos protectores y amplíen las oportunidades de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en el distrito.

Desde Chaves Municipio destacaron que esta presentación marca el cierre de una etapa de trabajo conjunto y, al mismo tiempo, el inicio de nuevos desafíos hacia 2026, reafirmando el compromiso de seguir impulsando acciones concretas que aseguren entornos más seguros, cuidados y con más oportunidades para las nuevas generaciones.