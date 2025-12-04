La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, informó que Vialidad Provincial licitó la apertura de la traza de la Ruta Provincial Nº 68, un paso clave para el avance de una obra largamente esperada por las y los vecinos. Según detalló, fueron 13 las empresas que presentaron sus propuestas para llevar adelante los trabajos, en un proceso que ahora entra en etapa de evaluación para definir la adjudicación.

Gianini anunció que en las próximas semanas habrá novedades sobre ese proceso y se comprometió a mantener informada a la comunidad a medida que avance cada instancia administrativa. Además, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial en materia de obra pública: “Quiero destacar, una vez más, el compromiso del gobernador Axel Kicillof con la ejecución de la obra pública”, expresó.

En paralelo a las novedades viales, el Municipio sumó avances vinculados a los servicios esenciales. La directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, se reunió con Gianini para la firma de un convenio que permitirá ampliar la red de gas en el barrio Bicentenario. El acuerdo apunta a fortalecer la integración urbana, mejorar el acceso al servicio y brindar mejores condiciones de vida a las familias que residen en ese sector de la localidad.

La iniciativa se enmarca en un trabajo conjunto entre el Municipio y organismos provinciales, con el objetivo de extender infraestructuras que reduzcan desigualdades y aseguren prestaciones básicas para los hogares de la comunidad.

Como parte de las actividades sociales y recreativas que impulsa el distrito, también se anunció una propuesta cultural para el próximo lunes 8 de diciembre en el Parque Municipal Alberto H. Almirón. Desde las 17.30, vecinas y vecinos podrán disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, junto con una jornada de cumbia organizada y coordinada por Juan Gutiérrez y Tupac Bailable. La convocatoria invita a aprovechar el feriado con música y propuestas locales en un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad.

Con estos avances y actividades, Carlos Tejedor transita semanas de movimiento institucional, obra pública y propuestas culturales, combinando mejoras en infraestructura con iniciativas para fortalecer la vida comunitaria.