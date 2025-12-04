En el marco de la regularización del Parque Industrial La Plata II, el intendente municipal Julio Alak hizo entrega de sus escrituras a 8 grandes empresas platenses. "Luego de 19 años pueden contar con la documentación que les garantiza la seguridad jurídica", destacó Alak.

"De esta manera continuamos promoviendo la política productiva local en línea con el ordenamiento territorial de la Ciudad", agregó.

Por otro lado, desde sus redes sociales, Alak comentó "por primera vez en la historia, la ciudad tiene un Plan de Ordenamiento Urbano Territorial".

"Agradecemos a las Universidades, los Colegios Profesionales, Concejales, especialistas y a los 600 participantes en esta tarea conjunta con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el área de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata", dijo en sus redes.

En ese sentido, agregó "Este nuevo Plan, aprobado por absoluta mayoría, representa un hito histórico que garantiza un crecimiento ambientalmente sustentable, transparencia y seguridad jurídica".