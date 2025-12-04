Alak pone foco en la política productiva local "en línea con el ordenamiento territorial"

El jefe comunal de la ciudad de La Plata, Julio Alak, hizo entrega de sus escrituras a 8 grandes empresas platenses.

Municipales04 de diciembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En el marco de la regularización del Parque Industrial La Plata II, el intendente municipal Julio Alak hizo entrega de sus escrituras a 8 grandes empresas platenses. "Luego de 19 años pueden contar con la documentación que les garantiza la seguridad jurídica", destacó Alak.

LP

"De esta manera continuamos promoviendo la política productiva local en línea con el ordenamiento territorial de la Ciudad", agregó.

Por otro lado, desde sus redes sociales, Alak comentó "por primera vez en la historia, la ciudad tiene un Plan de Ordenamiento Urbano Territorial".

chavesAvanzan las obras de infraestructura sanitaria en Chaves

"Agradecemos a las Universidades, los Colegios Profesionales, Concejales, especialistas y a los 600 participantes en esta tarea conjunta con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el área de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata", dijo en sus redes.

En ese sentido, agregó "Este nuevo Plan, aprobado por absoluta mayoría, representa un hito histórico que garantiza un crecimiento ambientalmente sustentable, transparencia y seguridad jurídica".

¿Cómo ve al peronismo después de las elecciones legislativas?

Más fuerte

Igual que antes

Más débil

Te puede interesar
chaves

Avanzan las obras de infraestructura sanitaria en Chaves

Soledad Castellano
Municipales04 de diciembre de 2025

Continúa la puesta a punto del nuevo laboratorio que se está construyendo en el Hospital Municipal “Anita Eliçagaray”, una obra clave que permitirá mejorar el funcionamiento interno y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado