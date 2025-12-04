Pergamino avanza con su plan de modernización: nuevas luminarias LED
La Municipalidad instaló y activó iluminación LED en tres sectores clave de la zona norte, en el marco del plan de modernización del alumbrado público.Municipales04 de diciembre de 2025Andrés Montero
La Municipalidad de Pergamino continúa avanzando en su plan de modernización del alumbrado público con la puesta en funcionamiento de tres nuevos tramos de iluminación LED en la zona norte de la ciudad. Las obras, llevadas adelante por la Secretaría de Servicios Públicos y los equipos de la Dirección de Alumbrado, forman parte de una política que prioriza más seguridad, mayor eficiencia energética y mejores servicios para los vecinos.
Bajo el mensaje “Con cada LED que se enciende, se enciende algo más: más seguridad, más progreso, más eficiencia”, el Municipio difundió un video institucional que resume el espíritu de crecimiento sostenido que atraviesa la ciudad en los últimos años. El nuevo equipamiento ya funciona en tres puntos estratégicos: Ruta Provincial 32 entre Bv. Juan Manuel de Rosas e Int. Freiman; Bv. Echecopar entre Ruta Provincial 32 y Av. Champagnat; y Av. De la Cruz Gorordo desde Av. Scalabrini hasta el ingreso al Club Banco Provincia, tomando este predio deportivo como referencia urbana para todo el sector.
Las nuevas luces conforman un sistema de iluminación inteligente, que permite optimizar el nivel lumínico de acuerdo con cada espacio urbano mediante un alumbrado interconectado, programable y energéticamente eficiente. A diferencia de la luz tradicional, más difusa, la tecnología LED brinda mayor claridad visual, luz focalizada y una mejora notable en la visibilidad. Esto tiene un impacto directo en la seguridad en la circulación, la permanencia en la vía pública y la prevención de situaciones de riesgo.
Además de los beneficios funcionales, el Municipio destaca que la incorporación de este tipo de iluminación fortalece su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Las luminarias LED ofrecen un servicio más económico, duradero y de menor consumo energético, lo que reduce costos operativos y genera un uso más eficiente de los recursos públicos. Con estas acciones, Pergamino profundiza su camino hacia una ciudad más moderna, segura y mejor iluminada, avanzando cuadra a cuadra y barrio a barrio en todo el Partido.
En paralelo a los avances en infraestructura urbana, la Municipalidad también dedicó un espacio para el reconocimiento de talentos locales. El intendente Javier Martínez recibió a la joven gimnasta pergaminense Felicitas Capdevila Rojas, recientemente consagrada campeona nacional. La deportista obtuvo el título en el Campeonato Nacional Federativo 2025, representando a la Federación Bonaerense de Gimnasia en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Además, en la modalidad All Around del Nivel 6 —Categoría Infantil— se posicionó como la mejor gimnasta bonaerense y alcanzó el cuarto lugar entre 65 competidoras de todo el país.
Durante el encuentro, Felicitas compartió su experiencia y detalló que compitió en los cuatro aparatos: barra asimétrica, suelo, salto y viga de equilibrio. También expresó su orgullo por haber representado a Pergamino y a la Provincia, y manifestó su objetivo a futuro: integrar la selección nacional de gimnasia.
El intendente Martínez celebró su esfuerzo, disciplina y logros, remarcando la importancia de acompañar y visibilizar a quienes llevan el nombre de la ciudad a lo más alto. “Desde la Municipalidad celebramos este reconocimiento, esperando que este ejemplo inspire a niños y jóvenes a perseguir sus sueños deportivos con dedicación”, señaló el jefe comunal.
Con estos reconocimientos y las acciones de modernización del alumbrado, Pergamino sigue consolidando un presente de crecimiento urbano y fortalecimiento de sus talentos locales.
