Ramallo celebró la esperada reapertura del Museo Hércules Rabagliati
Con la presencia del Intendente Mauro Poletti y referentes de la comunidad, el emblemático espacio cultural volvió a funcionar tras un año de intensas tareas de restauración y reorganización de su patrimonio.Municipales24 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Museo Municipal de Ramallo, Hércules Rabagliati, ha vuelto a posicionarse como el corazón histórico de la ciudad. Luego de un año de permanecer cerrado por un exhaustivo proceso de puesta en valor, la institución celebró su reapertura oficial en un acto cargado de emotividad que contó con la participación masiva de vecinos, autoridades y referentes del ámbito cultural local.
Este hito no solo representa la recuperación de un edificio, sino también la reorganización integral de la memoria colectiva de los ramallenses. La jornada de inauguración permitió a los asistentes redescubrir un espacio que combina la tradición con una infraestructura renovada y funcional.
Respaldo institucional y un emotivo reconocimiento
El evento de reapertura estuvo encabezado por el intendente municipal, Mauro Poletti, quien fue acompañado por la museóloga Elsa Machado y Javier Obligado. También se hicieron presentes funcionarios del gabinete local, concejales, consejeros escolares y miembros destacados del movimiento literario Libellula.
Durante su discurso, Elsa Machado no ocultó su emoción al repasar el camino transitado durante el último año. La museóloga expresó un profundo agradecimiento al jefe comunal y a todo el equipo técnico por el soporte brindado: “Gracias al apoyo recibido y al trabajo en equipo, hoy esto es posible”, afirmó, subrayando que la restauración fue fruto de un esfuerzo sostenido y articulado.
El rol social del programa "Acompañados"
Un punto clave destacado por el intendente Poletti fue la metodología de trabajo empleada para las mejoras edilicias. El mandatario puso de relieve la labor realizada por Machado junto a Jorge Blanco, Miguel Lugo y, fundamentalmente, los integrantes del programa municipal "Acompañados", bajo la órbita de la Secretaría dirigida por Marcela Isarra.
Poletti aprovechó la oportunidad para explicar que este programa es una herramienta de transformación social: “Se trata de una iniciativa que promueve la capacitación, la inclusión y la inserción laboral, integrada por personas con discapacidad, desocupados y jubilados”. Asimismo, se informó que el programa entrará en su receso habitual durante el mes de enero, retomando su agenda de actividades en marzo.
Renovación edilicia y nuevos espacios históricos
Las obras en el Hércules Rabagliati fueron profundas y abarcaron tanto la estética como la conservación técnica. Entre las tareas más destacadas se encuentran:
Restauración técnica: Se trabajó minuciosamente en la recuperación de piezas y placas históricas que forman parte del acervo.
Infraestructura: Se realizaron arreglos en paredes interiores, pintura general, mejoras estructurales en los pisos y el reacondicionamiento del patio.
Fachada y exteriores: Se pintó el frente del edificio y se puso en valor el antiguo aljibe, un símbolo distintivo del predio.
Nueva Sala Municipal: Como novedad, se incorporó un salón específico destinado a exhibir elementos que pertenecieron a la antigua Municipalidad, lo que amplía significativamente el recorrido patrimonial.
Una fiesta de la cultura y el deporte
La reinauguración no fue solo un acto protocolar, sino una verdadera muestra del talento local. El movimiento literario Libellula dio inicio a la velada con la lectura del poema “Sembrar semillas”, una metáfora perfecta para el renacimiento del museo.
Posteriormente, el público disfrutó de la danza de la mano del Ballet Renacer, la presencia de la biblioteca móvil y las presentaciones de cierre de los talleres culturales. También hubo espacio para la integración con el cierre de los talleres de deporte y desarrollo de la comunidad, reafirmando que el museo será, de ahora en más, un punto de encuentro interdisciplinario para todos los ciudadanos.
