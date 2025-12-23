Jerónimo aseguró que la CGT frenó el debate laboral
Cristian Jerónimo afirmó que la CGT articuló con gobernadores y senadores para demorar una reforma laboral que “va contra los trabajadores”.Política23 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Confederación General del Trabajo (CGT) se adjudicó la postergación del debate del Proyecto de Modernización Laboral, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que finalmente será tratada recién en febrero del próximo año. Así lo aseguró Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA).
En declaraciones radiales, el dirigente sindical afirmó que la demora fue el resultado de una estrategia política articulada con gobernadores y senadores, con el objetivo de bloquear el avance de una iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.
La estrategia sindical para frenar el proyecto
Jerónimo explicó que desde la CGT lograron construir consensos con distintos actores del sistema político, lo que derivó en la decisión de trasladar el tratamiento legislativo para el próximo año.
“Estamos contentos porque se logró la postergación y ya estamos trabajando de cara a febrero”, sostuvo el dirigente en diálogo radial, al tiempo que dejó en claro que la central obrera se prepara para dar la discusión de fondo en el Congreso.
Críticas al Gobierno y al contenido de la reforma
El referente sindical cuestionó con dureza el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei, al que calificó como “totalmente regresivo” y contrario a los derechos laborales.
“Este Gobierno quiere venir de vuelta con la postura de querer aprobar un proyecto de ley en contra de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, advirtió Jerónimo, y remarcó que la iniciativa no contempla mejoras reales para el empleo.
El diagnóstico económico de la CGT
Jerónimo también apuntó contra el rumbo económico del Ejecutivo nacional y sostuvo que el modelo actual “no está funcionando”. Según su análisis, el mercado interno atraviesa una recesión profunda, con impacto directo en el empleo y el consumo.
“El mercado interno está totalmente parado, hay cierre de empresas, pérdida de puestos de trabajo y el consumo prácticamente está congelado”, enumeró el dirigente sindical.
“Primero hay que cuidar los puestos de trabajo”
En ese marco, el dirigente rechazó el argumento oficial de que la reforma laboral facilitaría la creación de empleo y la formalización de trabajadores.
“Con la excusa de tapar la crisis financiera, buscan medidas como ésta, diciendo que una reforma laboral va a transformarle la vida a los trabajadores. Primero deberíamos empezar por cuidar a los que tienen trabajo, que todos los días lo pierden”, sostuvo.
Un proyecto que beneficia a las grandes empresas
Para cerrar, Jerónimo afirmó que el Gobierno “vive una película distinta” a la realidad que atraviesa la sociedad argentina y reclamó que cualquier discusión sobre cambios laborales parta de un piso de derechos adquiridos.
“Discutamos una reforma con más beneficio y más conquistas. Este proyecto es totalmente flexibilizador y solo contempla a las grandes empresas. No hay un solo artículo que tenga impacto real en la creación de empleo”, concluyó.
