El nuevo aumento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires volvió a encender el debate político y expuso un fuerte cruce entre el Gobierno bonaerense y sectores de la oposición. La actualización, oficializada por el Ministerio de Transporte que conduce Martín Marinucci, fue cuestionada en redes sociales por legisladores radicales y libertarios, que apuntaron contra la gestión de Axel Kicillof por el impacto en el bolsillo de los automovilistas.

El diputado provincial Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal, fue uno de los más duros. En un posteo, vinculó el aumento con la agenda política del oficialismo: “Mientras te pasan un spot de un grupo de uniformados tocando la trompeta, el bombo y la guitarra eléctrica en el lanzamiento del Operativo Sol, al ritmo de La Mosca, te clavan un aumento en la tarifa de la VTV del 22% en toda la provincia”. Y remató: “Menos campaña, menos interna y más gestión”.

El legislador puso el foco en el contraste entre el costo del trámite obligatorio y el estado de las rutas bonaerenses. Según planteó, la verificación se vuelve “un trámite absolutamente inútil” frente a la falta de controles integrales y la convivencia cotidiana con vehículos que circulan “con y sin luces, o con y sin patente”.

La suba oficial y cómo se compone la tarifa

El detonante de las críticas fue la confirmación de un nuevo incremento del 21,8% en el valor de la VTV, que comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026, luego de cinco meses sin modificaciones. La medida alcanza a todos los vehículos radicados en la provincia, dado el carácter obligatorio del trámite para circular.

La actualización fue formalizada mediante la Resolución N° 369/2025, publicada en el Boletín Oficial. A partir de su entrada en vigencia, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a costar $97.057,65, IVA incluido, valor que funciona como referencia para el resto de las categorías.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que el aumento responde al mecanismo automático previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, el artículo 9 del contrato establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico de un operario categoría 1, según el convenio colectivo que regula la actividad, lo que vincula directamente el valor del trámite con las paritarias del sector.

En ese marco, el último acuerdo salarial entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el sindicato SMATA fijó el salario básico en $1.386.537,89 para el trimestre octubre-diciembre de 2025. Además, el artículo 57 del pliego dispone que la tarifa debe ajustarse de manera semestral en función de la evolución salarial, un esquema que, según el Gobierno provincial, apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema.

Cruces opositores y respuesta oficial

Las críticas no se limitaron al radicalismo. El diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, sostuvo que el incremento acumulado de la VTV fue del 80% en un año y lo calificó como “un delirio de la gestión Kicillof que castiga el bolsillo de los bonaerenses”.

En redes sociales escribió: “El salto de la VTV: 80% en un año, cuando la inflación acumulada es menor al 28%. Pasó de $53.819,26 en dic-2024 a $97.057,65 según el Boletín Oficial”.

Sin embargo, en los comentarios a su publicación aparecieron cuestionamientos al propio espacio libertario, al recordarle el proyecto de Inocencia Fiscal impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei, que propone exorbitantes aumentos de multas para pymes que se atrasen un solo día en presentar declaraciones juradas ante ARCA.

Desde el Gobierno bonaerense ratificaron que la VTV “continúa siendo un requisito indispensable para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y de circulación en todo el territorio provincial”. El debate, no obstante, sigue abierto y se potencia en un contexto de sensibilidad social frente a los aumentos de tarifas y servicios obligatorios, atravesado además por el deterioro de rutas nacionales y provinciales y la discusión sobre responsabilidades entre Nación y Provincia.