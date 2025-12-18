Se presentó un pedido formal de jury de enjuiciamiento contra el juez platense Juan Pablo Masi, en el marco de su intervención en una de las causas más sensibles que sacude al sistema de tránsito bonaerense y tiene como principal imputado al exministro de Transporte Jorge D’Onofrio. La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el diputado provincial Luciano Bugallo, con el patrocinio letrado de la exdiputada nacional Mariana Stilman.

El requerimiento ingresó ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, y apunta a la actuación de Masi en una investigación por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Cuestionamientos por competencia y presunta parcialidad

Según el escrito presentado, a Masi se le reprocha haber intentado arrogarse indebidamente competencia en una causa de jurisdicción federal y haber adoptado decisiones consideradas “manifiestamente irregulares y parciales”. El eje del planteo está vinculado al pedido del titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de La Plata para que el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, declinara competencia en un expediente por lavado de activos, donde también figura D’Onofrio entre los sospechados.

“En particular, se denuncia al juez Masi por haber incurrido en actos que configuran mal desempeño, incumplimiento de los deberes inherentes a su función, así como por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad (art. 248 C.P.) y eventualmente, de prevaricato (art. 269 C.P.)”, sostuvieron Yofe y Bugallo.

En el planteo se remarca que, aunque existe una conexión entre las causas, cada fuero conserva su ámbito de actuación. “Esta delimitación no puede ser soslayada sin incurrir en una violación al principio de juez natural y a normas básicas de procedimiento”, advirtieron, al tiempo que señalaron una “evidente desviación de poder” orientada, según afirmaron, a beneficiar una estrategia defensiva.

Vínculos, antecedentes y una causa que se ramifica

El pedido de jury también cuestiona la decisión del magistrado de revocar el rol de particular damnificado a la empresa Secutrans S.A., lo que —a criterio de los denunciantes— buscó “ejercer un control absoluto y discrecional sobre la causa”.

Yofe y Bugallo.

Además, se mencionan supuestas anomalías y una relación cercana entre Masi y D’Onofrio. El escrito recuerda un antecedente de 2021, cuando el juez fue sometido a un jury por una denuncia de prevaricato que finalmente fue desestimada por 8 votos a 1. En ese proceso, Masi había sido previamente suspendido por la Suprema Corte. Aunque D’Onofrio no integró aquel jurado, Yofe y Bugallo sostienen que el mismo abogado defendió entonces al magistrado y luego al exministro en la causa de las fotomultas.

“Pedimos el jury al juez Masi por grave mal desempeño en la causa D’Onofrio. Irregularidades y omisiones en una causa de extrema gravedad en la provincia de Buenos Aires. Nadie está por encima de la ley”, expresó Yofe en sus redes sociales.

En paralelo, el fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la instrucción, sostuvo que el exfuncionario “direccionó” licitaciones para favorecer a empresas vinculadas a los talleres de la VTV por unos 4.900 millones de pesos. A este escenario se sumó recientemente una presentación judicial de Laura Andino, exaccionista de Secutrans S.A., quien denunció el incumplimiento de un acuerdo transaccional y reclamó la restitución de su participación societaria, profundizando un entramado judicial que sigue sumando capítulos.