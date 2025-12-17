Una encuesta midió el respaldo social a la reforma laboral

En medio de la tensión con los gremios y la oposición, el Gobierno de Javier Milei recibió una señal alentadora desde la opinión pública. Un nuevo relevamiento de la consultora Trends muestra que las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada, en especial la reforma laboral, cuentan con un respaldo mayoritario en la sociedad.

El estudio fue realizado entre el 4 y el 9 de diciembre, sobre 2.000 casos a nivel nacional, y llegó a Balcarce 50 en un momento clave del año político, tras el triunfo electoral de octubre y con el Congreso atravesado por debates de alto voltaje.

Qué opinan los argentinos sobre las reformas de fondo

Ante la consulta sobre los planes oficiales para avanzar con cambios estructurales —como la reforma laboral y la tributaria—, el 52% de los encuestados consideró que estas iniciativas serían positivas para el país.

El dato resulta central para la estrategia del oficialismo: el apoyo no se limita al núcleo duro libertario, sino que incorpora a sectores medios que, pese al impacto del ajuste, avalan una modificación de las reglas de juego del mercado de trabajo.

En contraste, un 41% manifestó su rechazo a las reformas, un número que confirma la polarización que atraviesa el debate económico y social.

El escenario electoral que mira la Casa Rosada

El relevamiento de Trends también midió el clima político con proyección a 2027. Aunque faltan dos años para las próximas presidenciales, los números actuales muestran un escenario favorable para el oficialismo.

La gestión de Javier Milei registra un 51% de aprobación, frente a un 46% de desaprobación, lo que le otorga un diferencial positivo que se convirtió en su principal capital político tras dos años de mandato.

El techo electoral de Milei

Uno de los datos que más entusiasma al denominado “triángulo de hierro” es el techo electoral del Presidente. Ante la pregunta sobre una eventual reelección, el 48% aseguró que seguro lo votaría o podría votarlo.

Con ese nivel de respaldo, el libertario se ubicaría en condiciones de ganar en primera vuelta o de ingresar a un balotaje con una ventaja significativa frente a cualquier competidor opositor.

El humor social, entre la esperanza y el enojo

La encuesta también indagó en el estado de ánimo de los argentinos. El 48% expresó sentimientos positivos respecto del futuro del país, con la esperanza como emoción predominante.

Del otro lado, un 38% manifestó sensaciones negativas, entre las que se destacan la tristeza, el enojo y la incertidumbre.

Este clima de opinión ayuda a explicar por qué el Gobierno mantiene la iniciativa política, aun en un contexto de deterioro de los indicadores sociales y fuerte conflictividad con sindicatos y sectores opositores.