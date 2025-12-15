Encuesta: así planean usar los argentinos su aguinaldo
Una encuesta nacional sacude al Gobierno nacional: la mayoría no votaría a Javier Milei en 2027 y casi el 60% siente que su economía está peor.Encuestas15 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La posibilidad de una reelección de Javier Milei en 2027 aparece hoy seriamente comprometida. Así lo revela una encuesta nacional de la consultora Zubán Córdoba, que muestra un rechazo mayoritario a la continuidad del Presidente y un deterioro persistente en la percepción económica de la población.
Según el relevamiento, el 54,5% de los consultados afirmó que no votaría a Milei si los comicios fueran hoy, frente a un 38,1% que sí lo acompañaría y un 7,4% que aún no definió su postura.
El informe detalla que dentro del rechazo al Presidente se incluye un 17,3% que votó a Milei en la primera vuelta de 2023 y otro 22% que había optado por Patricia Bullrich en aquella elección. El dato refuerza la idea de una erosión del apoyo original que llevó a La Libertad Avanza al poder.
La encuesta de Zubán Córdoba confirma un escenario de polarización estable, con una leve ventaja para la desaprobación:
Aunque el rechazo sigue siendo mayoritario, se trata del nivel de desaprobación más bajo del último año. En octubre, antes de la victoria electoral del oficialismo, la desaprobación alcanzaba el 62,8%, mientras que la aprobación era del 37,1%. En noviembre, tras el triunfo de Milei, esos números se movieron casi 12 puntos a favor del Gobierno.
El apoyo a Milei se concentra con mayor fuerza entre los sectores más jóvenes:
55,6% entre 16 y 20 años
54,2% entre 41 y 45 años
En contraste, el rechazo crece con la edad:
54,1% entre 46 y 60 años
53,5% entre mayores de 60
Este patrón refuerza una tendencia que otros estudios vienen marcando: el desgaste de la imagen presidencial incluso en segmentos que acompañaron al oficialismo en elecciones recientes.
El capítulo económico vuelve a aparecer como el principal factor de desgaste. Ante la pregunta “Desde que Milei es Presidente, ¿está mejor o peor económicamente que con el gobierno anterior?”, las respuestas fueron contundentes:
En total, el 58,2% siente deterioro o estancamiento económico, un dato que, de mantenerse, complica seriamente cualquier intento de reelección, según el análisis de medios que siguieron el estudio.
El escenario electoral que proyecta la encuesta es claro:
Zubán Córdoba advierte, además, que existe un fenómeno llamativo: casi cuatro puntos de quienes dicen estar peor económicamente igual sostienen su apoyo al Presidente, un comportamiento de “consumo político” que la consultora viene registrando desde 2023. Sin embargo, ese núcleo duro no alcanza para revertir el resultado.
El estudio también señala que el llamado “efecto Trump”, que en octubre funcionó como un impulso externo para Milei, ya se habría diluido. El propio Donald Trump enfrenta un deterioro político en Estados Unidos, con un clima adverso de cara a las elecciones legislativas de 2026.
Según el análisis citado por distintos medios, si Trump no logra recomponer su situación interna, difícilmente pueda volver a operar como un factor de rescate político para Milei.
Con una economía que no repunta en la percepción social, una desaprobación que sigue siendo mayoritaria y un escenario internacional menos favorable, la encuesta de Zubán Córdoba deja un mensaje contundente: el camino hacia la reelección de Javier Milei aparece hoy empinado y lleno de obstáculos.
