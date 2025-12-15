Ataque al sindicato del vidrio en la madrugada del domingo

La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció un violento ataque contra la sede central del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que conduce Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la central obrera.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo en el edificio ubicado en avenida Juan de Garay al 370/371, en el barrio porteño de La Boca–San Telmo. Según confirmaron desde la CGT, el propio Jerónimo se encontraba dentro del inmueble al momento del ataque.

Un ingreso violento y destrozos en toda la sede

De acuerdo con la denuncia, los agresores ingresaron encapuchados a través de un edificio lindero y accedieron a la sede por la terraza. Una vez dentro, rompieron las cámaras de seguridad, sustrajeron los servidores y provocaron destrozos en distintos pisos del edificio, que cuenta con ocho niveles.

La oficina de Jerónimo, el principal blanco

Desde el gremio señalaron que la oficina de Cristian Jerónimo fue destruida y arrasada, con paredes rotas, computadoras dañadas, carpetas revueltas y cables arrancados. “Han entrado piso por piso, rompieron todo”, detalló el dirigente sindical tras hacerse pública la noticia.

Por el momento, no se pudo determinar si los atacantes se llevaron documentación o elementos de valor, aunque la magnitud de los daños llamó la atención de los investigadores.

La CGT habló de un mensaje de intimidación política

Desde la central obrera sostuvieron que el ataque “excede ampliamente un robo común” y remarcaron el carácter “profesional” del accionar, lo que refuerza la hipótesis de un hecho con motivaciones políticas.

“La CGT considera que este ataque se produjo en un contexto político y constituye un claro mensaje de intimidación”, advirtieron, al tiempo que reclamaron a la Justicia una investigación urgente y exhaustiva.

El contexto: a días de la movilización a Plaza de Mayo

El ataque se produjo a solo tres días de la movilización convocada para el 18 de diciembre en Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

“No es un episodio aislado”, advirtieron

Tanto desde SEIVARA como desde la CGT aseguraron que el hecho no puede analizarse como un episodio aislado, sino como un mensaje dirigido al conjunto del movimiento obrero.

“El momento en que ocurre resulta totalmente sospechoso, pero no modifica el rumbo del movimiento obrero. Por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha”, señalaron en un comunicado.

Jerónimo pidió investigar “hasta las últimas consecuencias”

Tras el ataque, Cristian Jerónimo reclamó que la Justicia y los fiscales investiguen a fondo lo sucedido, con seriedad y sin descartar ninguna hipótesis.

“Ojalá no sea un mensaje mafioso para amedrentar, porque no nos van a amedrentar. Sabemos bien lo que defendemos”, afirmó el dirigente, y advirtió que, de confirmarse un trasfondo político, el hecho remitiría a “épocas oscuras que no le hicieron bien a la Argentina”.

El comunicado de la CGT tras el ataque

Luego de conocerse el episodio, la CGT difundió un duro comunicado en el que remarcó que “no dará ni un paso atrás en la defensa de los derechos de los trabajadores”.

“Resulta ingenuo creer que se trata de un simple delito policial y no de un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero”, señalaron, y exigieron a las autoridades un rápido esclarecimiento del hecho.