El Gobierno nacional estima que la aprobación de la reforma laboral implicará una pérdida de recaudación equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo reconocieron altas fuentes del Ejecutivo, que admiten que, si el proyecto se aprueba sin cambios y la actividad económica no acelera, el impacto fiscal rondará los US$3500 millones anuales.

Pese a ese costo, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa es clave para reducir el empleo informal y sentar las bases de un crecimiento económico sostenido que permita compensar la baja inicial de ingresos tributarios.

Un impacto mayor al previsto inicialmente

Según estimaciones privadas, el PBI argentino podría cerrar el año entre US$670.000 millones y US$700.000 millones, lo que ubica la pérdida fiscal proyectada en torno a los US$3500 millones por año.

La cifra supera los cálculos difundidos en una primera etapa del debate, que se concentraban en el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y lo estimaban en unos US$2500 millones anuales.

El eje del cambio: menos cargas y nuevo fondo laboral

El núcleo de la reforma contempla la reasignación del 3% de las contribuciones patronales, que dejarían de destinarse al sistema previsional para alimentar un fondo orientado a financiar indemnizaciones por despido.

Exenciones impositivas y alivio fiscal

Los rendimientos de ese fondo estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y del IVA, con excepción de las comisiones. El proyecto que el Ejecutivo envió al Senado incluye, además, una serie de cambios tributarios complementarios.

Entre ellos se destacan:

La reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo.

La exención de Ganancias en la venta de inmuebles por parte de personas humanas.

La ampliación de exenciones para determinados rendimientos financieros.

La devolución acelerada del saldo técnico de IVA para inversiones medianas.

La eliminación de impuestos internos selectivos.

La apuesta oficial: más empleo formal y mayor base imponible

En el Ejecutivo aseguran que la reforma apunta a reducir el costo del empleo formal, incentivar la registración laboral y ampliar la base imponible. Esa dinámica permitiría compensar parte de la caída inicial de recaudación mediante mayores ingresos por IVA, Ganancias y aportes sociales.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo reconocen que el efecto positivo podría ser gradual. El sector más cauto advierte que el impacto fiscal favorable podría ser “muy lento” y dependerá de la velocidad de recuperación de la actividad.

Equilibrio fiscal y metas presupuestarias

Desde el Gobierno argumentan que una pérdida de US$3500 millones, equivalente al 0,5% del PBI, no compromete el equilibrio de las cuentas públicas si se cumplen las metas fijadas en el Presupuesto 2026.

Según las proyecciones oficiales, el Tesoro prevé un superávit primario cercano al 1,5% del PBI, margen que permitiría absorber el costo fiscal de la reforma sin incurrir en déficit.

Una estrategia gradual para la reforma tributaria

En Balcarce 50 reconocen que la estrategia fiscal está atada a una secuencia política y económica más amplia. Por eso, el Gobierno decidió fragmentar la reforma tributaria y avanzar primero con los cambios incluidos en la reforma laboral.

Quedan postergadas, al menos por ahora, modificaciones estructurales como:

Cambios en el IVA.

La eliminación del impuesto al cheque.

Una revisión del esquema de coparticipación federal.

La falta de margen fiscal y de consenso político condiciona ese rediseño integral del sistema impositivo.

Impuestos, crecimiento y cautela hacia 2026

La mesa chica del oficialismo admite que la baja de impuestos incluida en el proyecto genera una tensión transitoria sobre la recaudación, que solo será sostenible si crecen la economía y el empleo formal.

En ese marco, el Gobierno descarta avanzar con nuevas reducciones tributarias en 2026 sin respaldo en los números fiscales. “Vamos a ir bajando impuestos a medida que tengamos mayor margen de caja”, explican cerca del Presidente.