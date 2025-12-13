Un informe elaborado por EY Argentina y Taquion reveló que el 58% de los argentinos quiere que los bancos y las instituciones financieras tradicionales permitan invertir en activos tokenizados, como las criptomonedas. El interés es todavía mayor entre los jóvenes: en el segmento de 18 a 29 años, la cifra trepa al 68%.

El dato no es menor en un país donde, pese al crecimiento del ecosistema cripto, el acceso a estos activos sigue mayormente por fuera del sistema financiero tradicional. Hoy, las normas del Banco Central (BCRA) prohíben a los bancos y billeteras ofrecer activos virtuales de manera directa.

El estudio muestra que la confianza es el principal motor para una adopción más amplia. El 27% de los encuestados señaló que ver estos productos ofrecidos por un banco sería uno de los factores decisivos para animarse a invertir.

“Argentina cuenta con uno de los marcos regulatorios más avanzados de la región, con más de 160 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados. Sin embargo, la adopción requiere más que infraestructura: necesita confianza y educación financiera”, explicó Juan Pablo Grisolía, socio líder de servicios financieros de EY Argentina.

Mucho interés, poco uso real

Pese al entusiasmo que reflejan las encuestas, el uso concreto sigue siendo limitado. Solo el 17% de los argentinos operó alguna vez con activos digitales como criptomonedas o NFTs.

Entre quienes ya operan con criptoactivos, el uso principal es como reserva de valor o forma de ahorro, opción elegida por el 35% de los inversores. Le siguen la inversión a mediano y largo plazo, con el 29%, y el trading, que concentra al 25% de los usuarios. Estos datos reflejan que, pese al creciente interés por las criptomonedas, la adopción efectiva sigue siendo limitada y expone una brecha que hoy aparece como uno de los principales desafíos del sector.

El relevamiento también incluyó a 95 pymes de distintos rubros. Allí, la adopción es todavía menor: apenas el 8% utiliza criptomonedas, casi exclusivamente Bitcoin, pese a su volatilidad.

Sin embargo, vuelve a aparecer el mismo patrón de confianza: el 44% de las pymes afirma que confiaría la custodia de activos digitales a un banco o institución financiera tradicional, muy por encima de las fintechs (18%) o la autocustodia (14%).

Los riesgos que frenan la adopción

El informe identifica obstáculos claros que explican por qué el avance es más lento de lo esperado: Riesgo de fraude o hackeo (46%); falta de regulación clara (33%); y dificultad para retirar fondos o convertirlos en pesos o dólares (26%).

En el caso de las pymes, el 73% reconoce tener un conocimiento bajo o nulo sobre activos digitales y tokenización. Las principales trabas son la falta de capacidades internas (44%), los riesgos de seguridad (37%) y la incertidumbre legal (33%).

Entre quienes evalúan invertir en activos tokenizados, los sectores más atractivos son: Bienes raíces (28%); Tecnología (25%); y Energía y minería (22%). A futuro, el 77% de la Generación Z anticipa un mayor interés en los próximos dos a tres años, mientras que el 46% del público general cree que la tokenización tendrá un impacto positivo en la economía argentina. Entre las pymes, el 62% considera probable o muy probable que estos activos se integren al sistema económico en los próximos años.

“La adopción no es solo tecnología: es confianza. Argentina tiene una regulación avanzada y la tokenización de activos reales ya es legal, pero para que el mercado crezca necesitamos combinar la solidez de la banca con la agilidad de las fintech”, sostuvo Grisolía.