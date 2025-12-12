El Monitor de Humor Social y Político de noviembre 2025 dejó una radiografía precisa del clima que atraviesa la Argentina a fin de año. Con una muestra nacional de 1.000 casos relevados online entre el 28 y el 30 de noviembre, el estudio muestra avances, retrocesos y contrastes profundos en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Milei y el rumbo económico.

Situación del país y expectativas: señales mixtas en el cierre del año

Un 57% de los encuestados sostiene que la situación del país está peor que hace un año, mientras que un 41% cree que mejoró. Este registro confirma que el malestar social sigue siendo dominante, aunque no impide que las expectativas a futuro muestren una leve pero constante recuperación desde agosto.

Expectativas económicas para 2026

Según el estudio, un 46% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año, dos puntos por encima de octubre. En contraste, el 50% proyecta un escenario más negativo para el 2026.

El repunte en el optimismo llega luego de que en agosto se tocara un piso histórico en las expectativas. Desde entonces, la tendencia exhibe una recuperación que, aunque tenue, se mantiene estable.

Al ingresar al último mes del año, la gestión de Javier Milei reúne un 46% de evaluaciones positivas, cuatro puntos más que el mes anterior. Sin embargo, el 52% mantiene una visión negativa del Gobierno.

Una grieta partidaria extrema

La mirada sobre la gestión se divide de forma casi total según la identidad política: Entre los votantes de La Libertad Avanza, la aprobación llega al 95%, el mayor nivel registrado desde el inicio del monitor. Entre votantes del peronismo (FP), el rechazo trepa al 92%.

El estudio confirma que la polarización política no solo persiste sino que se profundiza en la percepción sobre el desempeño presidencial.

Preocupaciones ciudadanas: la inseguridad vuelve al tope

Después de varios meses dominados por la agenda económica, la inseguridad recuperó el primer lugar entre las principales preocupaciones: 66% de los encuestados la mencionó como su mayor temor.

Muy cerca aparece la incertidumbre económica, que marca 63%, seguida por la falta de propuestas para el crecimiento, con 53%. Este desplazamiento vuelve a poner en el centro el debate sobre seguridad pública, un tema que históricamente impacta en la evaluación del humor social.

Imagen de Milei y Macri: repuntes y resistencias

La imagen del Presidente también muestra una mejora: creció tres puntos en el último mes y se ubica ahora en 41% de opiniones positivas, frente a 54% negativas. El avance acompaña la suba en la aprobación de varias figuras del oficialismo.

Mauricio Macri, en tanto, logra conservar sus niveles pese a las tensiones internas del PRO y la reducción de su bancada en Diputados. Registra 39% de imagen positiva y 53% negativa, casi sin modificaciones.

Consumo interno: expectativa contenida y fuerte brecha política

Uno de los indicadores más sensibles es la expectativa de recuperación del consumo para 2026. Aquí, el estudio expone una profunda disparidad:

36% cree que el consumo se recuperará el próximo año.

Nada menos que 76% de los simpatizantes libertarios confía en esa recuperación.

44% del total de los encuestados considera que la mejora no llegará.

El dato muestra otra capa de polarización: mientras la base libertaria mantiene un optimismo firme, el resto de la sociedad se muestra mucho más distante de esa proyección.

El Monitor de Humor Social y Político de noviembre exhibe una fotografía de fin de año atravesada por inquietudes profundas pero también por señales de recuperación en expectativas y en la imagen presidencial. Con una sociedad partida en diagnósticos y proyecciones, el desafío político hacia 2026 será interpretar un mapa que combina optimismo selectivo, malestar generalizado y una inseguridad en ascenso.