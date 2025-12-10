El ranking de intendentes del GBA dejó un cierre de año con contrastes fuertes

El ranking de intendentes del GBA dejó un cierre de año con contrastes fuertes

El último ranking de imagen de los intendentes del Gran Buenos Aires cerró 2025 con un escenario que expone, con crudeza, las diferencias de gestión, percepción social y clima político a lo largo del conurbano. La encuesta, realizada en la región con mayor densidad poblacional del país, funciona desde hace años como un termómetro clave para medir el humor social, anticipar tendencias electorales y detectar señales tempranas de desgaste o consolidación.

En este cierre de año atravesado por tensiones económicas, caída del consumo, conflictos salariales y fuertes reclamos vecinales en distintos distritos, los números muestran un mosaico desigual: algunos intendentes logran sostener o incluso ampliar su base de apoyo, mientras otros profundizan caídas que empiezan a preocupar dentro de sus propios espacios políticos.

El escenario que surge de la medición sintetiza las prioridades del votante del conurbano: seguridad, obra pública, limpieza urbana, recolección de residuos, servicios y cercanía con la comunidad. Allí se juegan hoy buena parte de los aciertos y errores que explican tanto las subas como las bajas.

Los intendentes mejor valorados del mes

La parte alta del ranking confirma un rasgo que se viene repitiendo durante todo el año: cuando la gestión local exhibe orden, presencia en el territorio y avances visibles, la imagen se sostiene incluso en contextos de crisis.

Nardini volvió a liderar el podio del GBA

Leonardo Nardini, jefe comunal de Malvinas Argentinas, se consolidó en el primer puesto con un 63,9% de imagen positiva. Su distrito mantiene niveles altos de aprobación desde hace varios meses, impulsados por obras de infraestructura, mejoras en el sistema de salud municipal y una impronta de cercanía que es reconocida incluso por sectores opositores.

El intendente logró atravesar sin golpes significativos un año en el que la mayoría de los municipios del GBA sufrió tensiones por falta de recursos, demoras en fondos provinciales y aumento de la demanda social. Su posición en el ranking lo deja en un lugar expectante dentro del mapa político del peronismo bonaerense de cara a 2026.

Achával se afirmó como segundo en un cierre estable

Federico Achával, intendente de Pilar, obtuvo un 62,8% de aprobación y volvió a ubicarse en el segundo lugar. Pilar viene exhibiendo un crecimiento sostenido en infraestructura, inversiones privadas y nuevas zonas comerciales, lo que fortaleció la percepción de gestión activa en un municipio que combina áreas urbanas densas con amplias zonas residenciales.

Su estabilidad en los primeros puestos del ranking refleja una administración que logró poner orden financiero, responder a demandas vecinales y evitar conflictos de alto voltaje político. En un año complejo, esa combinación fue clave para conservar respaldo.

Valenzuela sorprendió con un salto y cerró tercero

La gran sorpresa positiva fue el desempeño de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, que escaló hasta un 62% de imagen positiva y se consolidó en el podio. Su crecimiento de +2,1 puntos, el más alto del mes, muestra un repunte que se apoya en dos ejes: seguridad y obra pública.

Tres de Febrero había atravesado meses de desgaste por problemas de infraestructura heredados y reclamos en barrios populares. La mejora en indicadores de iluminación, pavimentación y presencia policial repercutió de manera directa en la percepción ciudadana. Su salto en el ranking reconfigura el escenario dentro del arco opositor del conurbano.

Los intendentes con peor imagen del GBA

La parte baja del ranking exhibe otro fenómeno: la crisis económica y los conflictos municipales golpean con mayor fuerza allí donde la gestión no logra resolver problemas estructurales o donde la comunicación oficial viene perdiendo terreno frente al malestar social.

Balor quedó último con su nivel más bajo del año

Carlos Balor, de Berazategui, cerró diciembre con apenas un 33,6% de imagen positiva, el número más bajo del registro actual. Su distrito arrastra quejas por servicios, transporte, mantenimiento urbano y episodios de inseguridad que generaron protestas vecinales.

El retroceso en la valoración pública viene desde mediados de año y no logró frenar pese a los anuncios locales de inversión y obras. El malestar acumulado se traduce en un apoyo en mínimos históricos.

Descalzo sufrió la caída más fuerte del mes

Pablo Descalzo, intendente de Ituzaingó, tuvo el retroceso más marcado del informe: -3,2 puntos en su imagen positiva, que lo dejaron en 40,7%. La caída coincide con semanas de alta conflictividad local, especialmente reclamos por seguridad y recolección de residuos.

Su ubicación en el anteúltimo puesto no solo preocupa por el número, sino por la tendencia: viene acumulando desgaste y no logra revertirlo. Para el oficialismo local, la cifra funciona como una señal de alerta de cara a 2026.

Moreira tampoco logra recuperar terreno

Fernando Moreira, de General San Martín, quedó con un 41,5% de imagen positiva, completando el trío de los peor valorados. Aunque no protagonizó caídas abruptas, se mantiene en un piso que ya lleva varios meses. Su gestión enfrenta críticas ligadas a infraestructura urbana y seguridad, dos áreas donde el vecino expresa alta demanda.

Cómo queda el mapa político del GBA tras la última medición

El cierre del 2025 deja un conurbano dividido entre intendentes que lograron sostener presencia territorial, orden administrativo y políticas visibles, y otros que no lograron responder al humor social en un año signado por tensiones económicas, caída del salario real y demandas crecientes.

Para los jefes comunales, estos números no son solo un sondeo: funcionan como una hoja de ruta para definir estrategias, reorganizar gabinetes, revisar prioridades y preparar el terreno político de 2026. El ranking sintetiza, en cifras, una verdad que el conurbano deja ver todos los días: cuando la gestión responde, la imagen acompaña; cuando la calle se endurece, el vecino también.