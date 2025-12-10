Dos años de Milei: qué revela la última encuesta sobre el rumbo del país
Una nueva encuesta marca el pulso del país: bronca, esperanza y un duro juicio al rumbo de Milei. Datos que prenden fuego la discusión política en Argentina.Encuestas10 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La encuesta de la consultora Equipo_Mide dibuja un escenario complejo a dos años de la asunción presidencial: hay una minoría optimista respecto al futuro inmediato (34% cree que “estará mejor”) y una mayoría crítica sobre el rumbo del país (52% considera que la dirección es “equivocada”).
Al mismo tiempo, la imagen presidencial aparece relativamente equilibrada (53% positiva vs. 47% negativa), lo que sugiere una base de apoyo sólida pese al escepticismo sobre el rumbo general.
Los registros emocionales muestran contrastes notables: esperanza (24%) e incertidumbre (23%) dominan; la bronca/enojo es 19% y la confianza apenas 12%. Cuando se agrupan emociones positivas frente a negativas, el 38% cae en el bloque mayoritariamente positivo y el 36% en el negativo —una paridad que revela una sociedad en tensión emocional, con alta volatilidad en predisposición al cambio o a la movilización.
Expectativas económicas a seis meses
Las expectativas muestran un equilibrio: 34% espera mejorar, 33% peor, 16% igual de mal y 5% igual de bien. Ese reparto explicita dos realidades: una minoría con proyección positiva y una porción significativa que ya asume empeoramiento o estancamiento, lo que limita el capital político para reformas largas de ajuste.
Evaluación de la gestión y del impacto económico
La encuesta clasifica la gestión así: 29% “muy mala”, 11% “mala”, 22% “regular” (sumando 62% en valoración crítica/neutral negativa) frente a 17% “muy buena” y 21% “buena” (38% positiva). Aunque la imagen presidencial general marca 53% positiva, la desagregación por intensidad muestra que los juicios extremos negativos (muy mala) pesan y condicionan la lectura sobre legitimidad política.
Impacto real en los hogares
Sector crítico: el 61% afirma que las medidas del Gobierno lo afectan negativamente. Datos concretos sobre coping económico:
- 32% no llega a fin de mes.
- 16% debe endeudarse para cubrir gastos.
- 13% usa ahorros para cubrir gastos corrientes.
Distribución de costos: ¿a quiénes afectan las medidas?
Un punto relevante del sondeo es la percepción sobre quiénes resultan más perjudicados por las políticas: 40% dice que afectan “a los que menos tienen”, 24% “a todos por igual”, 19% “a la clase media” y sólo 13% “a la casta política”.
La autoidentificación política es muy informativa: 36% se define oficialista, 30% opositor y 34% no se ubica en ninguno de los polos. Ese 34% “independiente” es clave: constituye el segmento de mayor disputa y, por ende, el factor decisivo para proyecciones electorales y para la capacidad de gobernabilidad.
Imagen personal vs. formas públicas
Aunque 53% valora positivamente la imagen presidencial, el juicio sobre “las formas” es claramente negativo: 59% dice que no le gustan las formas del presidente frente a 41% que las aprueba. Esta tensión indica que la aprobación por políticas puede coexistir con rechazo por estilo y retórica; es un rasgo que puede moderar la vibración electoral: la imagen se sostiene, las formas irritan.
La encuesta de Equipo_Mide presenta a un electorado dividido: existe una base que mantiene confianza y una mayoría que cuestiona el rumbo. Las tensiones entre evaluación positiva de la figura presidencial y valoración negativa del rumbo y del impacto económico configuran un terreno político donde el tercio de independientes y la evolución del bolsillo serán decisivos para la sustentabilidad política de la gestión en el mediano plazo.
Para contextualizar, otros sondeos recientes confirman variaciones en la confianza pública y muestran que la imagen de Milei ha fluctuado en distintos relevamientos de 2025, lo que obliga a interpretar este sondeo como una foto que debe leerse en continuidad con mediciones mensuales.
