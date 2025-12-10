Axel Kicillof volvió a exponer su rechazo frontal al rumbo económico y laboral del Gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, el gobernador bonaerense calificó las nuevas reformas impulsadas por la administración libertaria como un retroceso “pura naftalina” y acusó al Presidente de “festejar” la crisis que golpea al empleo y al consumo.

El mandatario aseguró que el paquete laboral que impulsa Milei “se probó en los ’90 y no anduvo”, al advertir que no solo replica recetas fracasadas, sino que mantiene un impacto social más profundo en un contexto recesivo que calificó como “penuria”.

“Todo este paquete de leyes huele a naftalina”, afirmó en una entrevista televisiva, y cuestionó la falta de ideas nuevas: “Yo esperaba ver algo por lo menos de originalidad, de novedad. Es un fantoche de la época del Consenso de Washington”.

“Una manga de irresponsables”: críticas a las reformas y a la crisis laboral

En otro tramo de la entrevista, Kicillof acusó al Gobierno nacional de llevar adelante una política económica que empeora el cuadro social y laboral. Aseguró que existe “una metralleta de cierres, despidos y suspensiones” que ni siquiera se registraba en etapas previas de apertura económica. “Empresas con trayectoria, de décadas y décadas, están siendo afectadas”, sostuvo.

El gobernador advirtió que la administración Milei actúa con indiferencia ante ese deterioro y llegó incluso a atribuirle una actitud celebratoria: “Milei mira esto no solo con indiferencia, porque no hace nada, sino que un poco pareciera que lo festeja y lo mira con goce, mientras se pierden puestos de trabajo que van a ser muy difíciles de recuperar”.

Kicillof confirmó que desde el peronismo trabajan en alternativas que buscan frenar el avance de las reformas impulsadas por Milei, algunas de ellas en coordinación con la CGT y las dos CTA. “Se van a encontrar con una sorpresa”, anticipó. También remarcó que su espacio hará “todo lo que esté a nuestro alcance dentro del régimen democrático” para contener el impacto de las políticas nacionales y “construir una alternativa”.

La discusión por la deuda bonaerense: “No tienen cara para hablarnos”

El gobernador también abordó el debate por el financiamiento aprobado en la Legislatura bonaerense. Defendió el pedido provincial y apuntó contra el “doble estándar” del Gobierno nacional.

Kicillof explicó que el financiamiento solicitado —que requirió mayoría especial— está asociado exclusivamente a los compromisos de deuda existentes: “No es para tomar nueva deuda, endeudarse y solventar gastos corrientes”. Recordó que la Provincia debe cubrir “2.500 millones este año, más el remanente del año pasado porque no tuvimos ley de financiamiento”.

El mandatario cuestionó que la Casa Rosada objete el pedido cuando, según dijo, recurre de forma permanente al endeudamiento externo. “No tiene cara el Gobierno nacional, que está todo el tiempo colocando deuda con el FMI. ¿De qué me vienen a hablar, si son endeudadores seriales?”, lanzó. Y agregó: “Ellos han endeudado a toda la Argentina para pagar gastos corrientes: el supermercado, los medicamentos, los alquileres. Eso está pasando hoy en la Argentina de Milei”.

Kicillof insistió en que la crítica sobre el destino de los fondos carece de fundamento. “El Gobierno nos decía que no nos van a dar el financiamiento si no era para saldar deuda. La realidad es que es justamente para eso”, remarcó, al tiempo que volvió a cargar contra la administración libertaria: “No tienen cara para hablarnos a los bonaerenses sobre deuda”.