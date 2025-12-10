La tensión entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires volvió a escalar. El gobierno nacional ya anticipó que está dispuesto a bloquear la autorización para que Axel Kicillof tome nueva deuda, pese a que la Legislatura bonaerense aprobó la semana pasada una operación por hasta USD 3685 millones. A la vez, Nación sí habilitaría el rollover de los vencimientos ya asumidos, un punto clave para la administración provincial.

El giro quedó claro en la voz del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la Casa Rosada avanzará en esa línea. La definición se suma a las señales que distintos funcionarios libertarios dejaron correr en los últimos días, endureciendo la posición contra la provincia más poblada del país.

Un aval que Nación le niega solo a Buenos Aires

La Legislatura bonaerense aprobó el financiamiento solicitado por Kicillof, destinado a amortizaciones, gastos del sector público y fondos para Buenos Aires Energía, AUBASA y Letras del Tesoro. Pero, como prevé la normativa vigente, la operación necesita el visto bueno del gobierno nacional, el mismo que sí autorizó a otras provincias como Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires a salir a los mercados.

Esa diferencia de trato quedó atada, nuevamente, al conflicto político entre Milei y Kicillof. Buenos Aires es una de las cuatro jurisdicciones que no firmaron el Pacto de Mayo y está fuera de los encuentros de gobernadores que la Casa Rosada impulsó en las últimas semanas.

A cambio, lo que sí hubo fueron chispazos: Carlos “Carli” Bianco le envió una carta al ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar fondos retenidos y la reactivación de “las 1000 obras que dejaron abandonadas”. Santilli respondió por X: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”. Desde entonces, silencio.

En paralelo, Luis “Toto” Caputo reforzó la idea de que la Provincia no cumple el Régimen de Responsabilidad Fiscal. “Buenos Aires no está cumpliendo, por lo que la deuda nueva no debería estar sujeta a aprobación”, sostuvo. Y agregó: “Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”.

Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia, ya había adelantado el rechazo: “No lo vamos a convalidar bajo ningún punto de vista”.

Kicillof responde y el conflicto crece

La postura nacional encendió la reacción inmediata del gobernador. “Rapidito, Toto, y que apruebe lo que tiene que aprobar”, lanzó Kicillof con ironía, al remarcar que el financiamiento aprobado por la Legislatura cubre vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal. Su equipo insiste en que lo solicitado “no es deuda nueva, es rollover”, y que el Ministerio de Economía conoce esa situación.

En los pasillos de La Plata aseguran que el discurso público del oficialismo libertario está cruzado por el clima político, sobre todo en momentos en que Milei presiona por el Presupuesto 2026 y por reformas estructurales que necesita aprobar en el Congreso.

Fondos retenidos y un mensaje a la Corte

Kicillof también volvió a poner sobre la mesa la deuda que Nación mantiene con Buenos Aires por coparticipación, obras y transferencias: $13 mil millones. “Que nos devuelvan la plata que le robaron a la Provincia”, dijo durante un acto en La Plata.

Además destacó que la Corte Suprema abrió una instancia de conciliación con La Rioja en un caso similar y confió en que Buenos Aires tendrá un trato similar: “Esperamos que en breve nos reciban y entonces Milei nos devuelva lo que le robó a los bonaerenses”.

Mientras tanto, la Casa Rosada insiste en avanzar con un proyecto para reforzar que ninguna provincia pueda pedir autorización para endeudarse si tiene déficit primario, salvo para rollovers o situaciones de riesgo crediticio extremo. La iniciativa fue planteada por el Consejo de Mayo, según detalló Adorni.

El endeudamiento bonaerense dejó así de ser un trámite administrativo para transformarse en un nuevo capítulo del enfrentamiento político entre Nación y la Provincia. Y, como viene ocurriendo desde el inicio de la gestión de Milei, la disputa parece lejos de cerrarse.