El querellante Martín Romeo presentó este martes ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi un pedido formal de recusación y apartamiento del fiscal federal Eduardo Taiano en la causa conocida como $LIBRA. En el escrito —firmado por el letrado Nicolás Oszust— la querella acusa a Taiano de “pérdida de objetividad” y de haber obstruido medidas probatorias centrales para el avance de la investigación, que tiene entre sus imputados al presidente Javier Milei y a su hermana Karina.

El planteo de la querella y hechos que enumeran

Romeo y su defensor consignaron seis puntos concretos que, según su presentación, demuestran una actuación procesal proclive a favorecer al sector investigado. Entre las omisiones que denuncian figuran la falta de requerimiento de oficios hacia exchanges para conocer billeteras vinculadas a dos presuntos “cueveros cripto”, la demora en resolver pedidos de allanamiento y la inacción frente a solicitudes de indagatoria para dos intermediarios clave.

La querella sostiene que, desde el 25 de noviembre, requirió que se libraran oficios a plataformas de intercambio (exchanges) para identificar las billeteras asociadas a Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco; según el escrito, al momento de la presentación no hubo respuesta ni avance por parte del fiscal.

Pedidos de allanamientos e indagatorias demorados

Otro capítulo del planteo remarca que el 14 de noviembre se solicitó el allanamiento de domicilios con posible prueba vinculada a la maniobra; y que el 21 de octubre la querella pidió la indagatoria de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, pero no se recibió pronunciamiento efectivo sobre detenciones o citaciones. Esos dos hombres son señalados como intermediarios cercanos a los imputados y organizadores de eventos donde se habrían forjado vínculos clave del expediente.

Contradicciones de dictámenes y peritajes pendientes

La presentación también señala una aparente contradicción entre dos dictámenes de Taiano —del 11 de marzo y del 30 de mayo— sobre la vinculación entre el expediente central y otra causa (donde se investiga a Karina Milei). Para la querella, esa variación de criterio explica decisiones procesales que habrían impedido la incorporación de la querella en otro expediente y, en consecuencia, el acceso a pruebas. Además, los querellantes recuerdan que existen peritajes de celulares secuestrados hace meses que recién fueron ordenados a analizar con demora, un punto que, según ellos, retrasa la obtención de elementos probatorios relevantes.

El Juez Martínez de Giorgi deberá resolver

El escrito fue presentado ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ahora deberá escuchar la postura del fiscal y decidir si hace lugar al pedido de apartamiento o lo rechaza. En caso de que la recusación prospere, se designaría otro representante del Ministerio Público Fiscal para proseguir con la investigación; si fuera rechazada, la querella podrá apelar ante la Cámara Federal.

La causa $LIBRA ya generó tensiones en el ámbito parlamentario: la comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió sobre demoras y “restricciones” al acceso a documentación, y varios legisladores reclamaron el impulso de medidas que permitan avanzar con las pruebas en tiempo y forma. Las críticas públicas al manejo del expediente complementan ahora la estrategia judicial de la querella.

Para los querellantes, la continuidad de Taiano al frente del expediente “pone en riesgo la búsqueda de la verdad objetiva” y debilita la posibilidad de atribuir responsabilidades penales en una causa que, según la presentación, alcanzó a miles de damnificados y cuantiosas sumas en movimientos de criptoactivos. La decisión del juez sobre la recusación será, en ese sentido, un punto de inflexión para el ritmo de la investigación.