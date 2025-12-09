El Gobierno convoca a extraordinarias y busca aprobar todo su paquete de reformas antes de fin de año

El Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, un movimiento que coloca al Parlamento en el centro de la escena política durante las últimas semanas del año. El período se extenderá del 10 al 30 de diciembre y tendrá como eje seis proyectos de ley que la Casa Rosada definió como “estratégicos” para la segunda etapa de la gestión de Javier Milei. El objetivo: avanzar a toda velocidad con su agenda fiscal, laboral, penal y ambiental.

La medida fue confirmada a través del Decreto 865/2025, firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En los pasillos oficiales lo interpretan como un gesto de “aceleración” para que el Congreso trate antes de fin de año iniciativas consideradas estructurales para el programa libertario.

Un paquete de seis leyes para ordenar el frente fiscal y avanzar con reformas

El primer punto del temario extraordinario será el Proyecto de Presupuesto 2026, una pieza central para el oficialismo. El Gobierno apuesta a que su aprobación funcione como señal de estabilidad fiscal para los mercados y como base del plan económico que apunta a sostener el equilibrio primario sin asistencia del Banco Central. En esa hoja de ruta se distribuyen partidas para gasto social, salud, educación, jubilaciones, seguridad y defensa, además de fondos específicos para programas estratégicos.

Según el cronograma legislativo que circula en la Cámara baja, el oficialismo buscará obtener la media sanción el 17 de diciembre. En la Casa Rosada no descartan recurrir al veto presidencial si el texto sufre modificaciones que desvirtúen el esquema original.

Reformas fiscales: Inocencia Fiscal y el nuevo compromiso de disciplina monetaria

El Gobierno también activará el debate sobre el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que quedó archivada desde junio y que ahora vuelve con fuerza. La propuesta busca ofrecer un mecanismo para blanquear dinero no declarado y habilitar su uso en la economía real, sin sanciones posteriores. La Libertad Avanza considera que este instrumento puede destrabar fondos “guardados en el colchón” y aumentar la recaudación.

Dentro del mismo paquete, llegará el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Ese texto establece una regla que obliga a que el gasto público esté atado a los ingresos y limita de manera estricta el uso de emisión monetaria o endeudamiento desmedido para financiar déficits. Además, plantea sanciones penales para funcionarios que violen esas pautas, con penas más severas en caso de reincidencia.

La reforma laboral y el posible choque político

Uno de los debates más calientes será el del Proyecto de Modernización Laboral. El Gobierno apunta a actualizar convenios colectivos, modificar esquemas de indemnizaciones y flexibilizar contrataciones. La intención es avanzar hacia un mercado laboral más desregulado, una bandera histórica del espacio libertario.

La Casa Rosada espera que los gobernadores del Consejo de Mayo acompañen la iniciativa. En las próximas horas, mandatarios provinciales volverán a reunirse para analizar el borrador definitivo.

Reforma del Código Penal: penas más duras y nuevos delitos

Otro eje clave del temario será la reforma integral del Código Penal. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impulsa un rediseño que incorpora penas más altas, extiende los plazos de prescripción y ajusta los criterios para excarcelaciones y liberaciones anticipadas. También amplía el catálogo de delitos, incluyendo cambios vinculados al narcotráfico, la trata y los abusos sexuales.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema busca “agilizar el sistema acusatorio” y dar una respuesta más firme frente al crecimiento del delito organizado.

Glaciares y minería: el debate que enfrenta a Nación y provincias

El último proyecto del temario apunta a modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La propuesta permitiría que cada provincia defina sus propias zonas periglaciares, un cambio solicitado por distritos mineros de Cuyo y el Norte. El envío del proyecto generó expectativa en gobernadores que buscan avanzar con inversiones en minería, aunque todavía no se conocen todos los detalles del texto final.

La rosca política: Menem y Bullrich mueven fichas en el Congreso

En paralelo al temario, el Gobierno activó su maquinaria política para sumar apoyos. En Diputados, el presidente de la Cámara, Martín Menem, tendrá un rol clave tras haber consolidado 95 legisladores propios. En el Senado, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya inició conversaciones con otros espacios.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, también trabajan en la negociación con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. La orden de la Casa Rosada es clara: garantizar los votos para aprobar las reformas de “segunda generación” antes de que termine el año legislativo.