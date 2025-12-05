La amenaza de la Casa Rosada de no autorizar el endeudamiento aprobado por la Legislatura bonaerense volvió a tensar al máximo la relación entre Javier Milei y Axel Kicillof. Tras una negociación maratónica que se extendió hasta la madrugada, el gobernador consiguió habilitación para tomar hasta 3.685 millones de dólares, pero desde el entorno presidencial dejaron trascender que sólo convalidarán lo que sea estrictamente “rollover”. En La Plata hablan de una maniobra política y aseguran que la gran mayoría del paquete votado ya tenía destino técnico pactado.

“Milei apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”, afirmó Kicillof después de la aprobación. Para el gobernador, la ley era imprescindible antes de la renovación legislativa, ya que un cambio en la composición de las Cámaras obligaba a reiniciar las conversaciones desde cero, con una oposición más dura.

La Libertad Avanza sube el tono y apunta al PRO

En plena rosca parlamentaria, La Libertad Avanza amplificó su indignación pública. El endeudamiento requería dos tercios de los votos, por lo que participaron el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y los ex libertarios. Dentro del peronismo aseguran que recibieron mensajes del operador karinista Sebastián Pareja mostrando disposición a negociar, pero una vez aprobada la ley, el diputado nacional electo salió a cuestionar el acuerdo.

“Lo que pasa es que quería negociar él y ver qué podía conseguir”, replicaban desde el oficialismo bonaerense, quienes señalan que la reacción de Pareja fue para despegarse de cualquier costo político.

Anoche, el armador de la alianza entre LLA y PRO redobló la apuesta en un canal de cable. “No lo vamos a convalidar. A esto el gobierno nacional no lo va a convalidar bajo ningún punto de vista”, dijo al afirmar que ni Javier Milei ni el ministro Luis Caputo acompañarán el endeudamiento. “Hoy a la madrugada, el pasado le ganó al futuro; la rosca le ganó a la política”, lanzó. Y añadió que el vínculo con el PRO “no debería generar rispideces a nivel nacional”, aunque admitió que el tema de los cargos estuvo “latente toda la noche”.

En el PRO bonaerense hubo apoyo parcial: acompañaron en general la iniciativa, pero se opusieron al artículo que habilita la toma de nueva deuda por falta de detalle sobre el destino final de los fondos. Lo que despertó suspicacias en el mileísmo fue la designación en el Banco Provincia de dos legisladores del PRO, Matías Ranzini y Adrián Urreli, en medio de las negociaciones.

La amenaza de Nación y la defensa bonaerense

Desde los canales habituales del Gobierno comenzaron a difundir que Economía no firmará avales para nada que no sea estrictamente refinanciamiento. “El monto que exceda esa cifra, la Nación lo considera déficit fiscal”, fue el mensaje transmitido. En la gobernación relativizan la advertencia. “La gran mayoría del endeudamiento aprobado tiene que ver con el rollover de deuda. Lo otro son préstamos internacionales para obras y energía”, señalaron.

De los 3.685 millones de dólares autorizados, 1.990 millones cubrirán vencimientos de 2026, herencia de la gestión de María Eugenia Vidal. Otros 1.045 millones serán para afrontar amortizaciones previstas para 2025 y recomponer el fondo que la Provincia tuvo que usar este año ante la falta de Presupuesto. El resto financiará obras de energía, infraestructura vial y el fondo para municipios, que recibirá el 8% del total.

La amenaza no sorprende en La Plata. Hace semanas, el ministro Carlos Bianco había alertado que la Nación utilizaba los permisos de endeudamiento como “moneda de cambio”, a diferencia del trámite técnico de años anteriores. Y en el entorno de Kicillof remarcan una paradoja: mientras Buenos Aires enfrenta objeciones, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe emitieron deuda sin resistencia presidencial. Milei incluso celebró la operación porteña como “un anticipo cierto de la Argentina grande y próspera”.

En la gobernación creen que la presión mediática no se traducirá en un bloqueo real: “A ellos les conviene que Buenos Aires funcione como un relojito. Si la capacidad de la Provincia es mala, también lo va a ser la de otras provincias y, en definitiva, la del país”, dicen cerca del gobernador.