Entrevista GLP. Civale cruzó a LLA: “No hubo acuerdos espurios, todo fue público y transparente”
El presidente del bloque Acuerdo Cívico defendió el acompañamiento al financiamiento y remarcó que actuaron con responsabilidad institucional. “No creemos en asfixiar al gobernador para que le vaya mal”, afirmó.Videos - Entrevistas04 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—Después de un debate intenso, negociaciones frenéticas y posturas muy marcadas entre los distintos espacios, finalmente se aprobó el pedido de endeudamiento del Gobierno bonaerense. ¿Cuál es su balance del acuerdo alcanzado?
Siempre es positivo que se alcancen acuerdos. Más allá del cansancio lógico, fueron días y semanas largas de negociaciones, propias de la dinámica legislativa. A veces, los bloques más pequeños, como el nuestro, no tenemos la fuerza para imponer determinadas cuestiones, pero cuando el oficialismo necesita mayorías especiales, ahí adquirimos relevancia y podemos plantear nuestras posiciones.
Escuché a algunos legisladores de La Libertad Avanza hablar de acuerdos “espurios” u “oscuros”. Nada más lejos de eso: todas las negociaciones fueron públicas, sobre la mesa, expresando claramente cuáles eran nuestras posturas. Nuestro objetivo fue mejorar la ley con responsabilidad, sin dejar de lado que también teníamos la obligación de otorgar las herramientas necesarias para que la Provincia pueda llevar adelante políticas públicas en un contexto de crisis. Haber votado el Presupuesto y no acompañar su financiamiento hubiese sido fiscalmente irresponsable.
—¿Cuáles considera que fueron las mejoras más relevantes incorporadas al proyecto original?
Hubo varias. Una muy importante tiene que ver con los fondos para los intendentes: el proyecto original contenía un monto mucho menor y logramos elevarlo a 360 mil millones de pesos gracias a la predisposición del Gobierno provincial y al trabajo en la Legislatura.
Es fundamental entender el contexto. Hoy los municipios atraviesan una situación muy delicada. El Gobierno nacional les quitó recursos, aumentó la presión tributaria pero concentrándose en Nación —por primera vez, más del 70% de los recursos están en manos del Ejecutivo nacional— y además miles de personas que perdieron su cobertura médica recurren al sistema público municipal, que no tiene cómo absorber ese gasto. Frente a eso, era nuestra responsabilidad garantizar un fondo que permita sostener servicios esenciales.
—En el debate hubo quienes calificaron el monto del endeudamiento como “excesivo”. ¿Qué responde?
Que los números hablan por sí solos. Este año tomaron deuda 16 provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, aliada del Gobierno nacional. La Provincia de Buenos Aires no tomó deuda el año pasado, y este año se autorizaron 3.600 millones de dólares. Para dimensionarlo: la Ciudad, con 3 millones de habitantes, tomó 600 millones.
Además, del total aprobado ayer, una parte corresponde a lo que se denomina “rollover”, es decir, el pago de deudas tomadas por gestiones anteriores, como la de María Eugenia Vidal. Y logramos que el 50% del endeudamiento destinado a inversión genuina vaya directamente a los municipios. Para quienes defendemos la autonomía municipal, es una muy buena noticia.
También se incorporó una comisión bicameral de seguimiento, no estamos dando un cheque en blanco. Esta comisión controlará la ejecución de los fondos, los convenios con los municipios y el proceso de toma de deuda. A pedido de la oposición, sumamos además la garantía de que los fondos se transfieran independientemente de si la Provincia toma o no deuda en el mercado.
Se habla de que es un monto exagerado pero el Gobierno nacional tomó 120.000 millones de dólares en un año, y ¿sabés cuántos pasaron por el Congreso? Cero. Los argentinos no pudieron discutir ni un solo dólar. En cambio, en la Provincia lo hicimos públicamente, de cara a la gente y con controles. Además, buena parte del endeudamiento nacional fue para especulación financiera, no para obras o servicios. Los únicos beneficiados fueron los especuladores y el Gobierno de Donald Trump, que incluso salió a festejarlo.
—Usted mencionó varias veces la necesidad de actuar con responsabilidad. ¿Cómo se traduce eso en la práctica para un bloque opositor como el suyo?
Con responsabilidad institucional. Nosotros acompañamos porque entendemos que una mala ley —que no es el caso— es mejor que no tener ley, ya que evita la discrecionalidad y da previsibilidad. Raúl Baglini, un correligionario a quien admiro profundamente, lo explicaba con su famoso teorema: cuanto más lejos del poder está alguien, más irresponsable se vuelve en sus declaraciones.
Nosotros somos responsables porque, en algún momento, aspiramos a gobernar la Provincia. Pero esa responsabilidad no implica asfixiar al gobernador para que le vaya mal y capitalizar electoralmente ese fracaso, porque los perjudicados serían los bonaerenses. Somos una oposición constructiva: no logramos que el gobierno recepte todas nuestras medidas, pero logramos una ley mucho mejor que la que llegó originalmente.
