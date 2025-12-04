El intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, decidió avanzar con el que ya es considerado el mayor impuestazo de la provincia. En los últimos días, el dirigente de La Libertad Avanza envió al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026 y la nueva Fiscal e Impositiva, donde plantea un aumento del 100% en las tasas y contribuciones fijas respecto de los valores actuales y un 168% más en comparación con lo que los vecinos pagaban en el primer semestre de 2025.

Y eso no es todo: la Red Vial pasará a cobrarse por hectárea y quedará atada al precio del litro de nafta, mientras que Seguridad e Higiene se regirá por un sistema que castiga más a los comercios grandes con subas aún mayores. Todo esto mientras el Presupuesto solo crece 13% interanual, por debajo del 24% de inflación proyectada, sin aumentos previstos para los trabajadores municipales,y en abierta contradicción con la línea del gobierno nacional, que exigió que los tributos no suban por encima de la inflación.

Ese impuestazo se suma a un malestar generalizado que, como venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, se profundiza día a día en una ciudad que siente que retrocede a pasos agigantados. Tras la estrepitosa caída electoral del oficialismo y un paro municipal sin precedentes, Arrecifes enfrenta un deterioro histórico en áreas clave.

Los vecinos describen un distrito paralizado, con calles en estado catastrófico, sin un plan de infraestructura que siquiera proponga una recuperación. La recolección de residuos, la iluminación y la limpieza urbana se han desplomado, marcando un retroceso evidente incluso respecto de gestiones anteriores.

Fernando Bouvier, intendente de Arrecifes.

Crisis sanitaria y un paro municipal histórico

La crisis se agrava en el área de salud. Hace algunos meses, en diálogo con este medio, el concejal electo por Fuerza Patria, Patricio Gabilondo, advirtió que el único hospital público del distrito atraviesa una situación crítica: infraestructura endeble, capacidad de atención limitada y dificultades crecientes para monotributistas y personas con obra social que no encuentran contención en el sistema municipal.

"Estamos por cumplir dos años de gobierno de Bouvier y Arrecifes aún no tiene un rumbo definido. En las elecciones de septiembre la sociedad le puso un límite, ya que no está llevando a la ciudad a ningún lugar mejor, como se creía cuando fue electo en el 2023", señaló.

Otro hito que marcó el año de gestión de Bouvier fue el paro histórico de los trabajadores municipales, un conflicto que expuso como pocos la falta de conducción política y de respuesta del Ejecutivo. Durante 41 días, Arrecifes atravesó la medida de fuerza más extensa de su historia: 21 días de paro total y los restantes bajo conciliación obligatoria.

Los empleados municipales denunciaron "persecusión y abusos" de funcionarios, ausencia de herramientas, falta de indumentaria y condiciones laborales precarias, problemas que venían planteándose incluso antes de las elecciones. La situación terminó por desbordar en octubre cuando, luego de los comicios, los trabajadores se presentaron en el Palacio Municipal para retomar el diálogo y no fueron recibidos por ninguna autoridad. "El Ejecutivo estuvo 21 días sin hacer una propuesta formal hacia los municipales", recordó Gabilondo.

Ese conflicto no sólo dejó al descubierto una gestión sin reflejos, sino que también anticipó el clima de tensión con el que ahora se discute el impuestazo. En los próximos días habrá sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante y el proyecto pasará a comisión, donde se espera que los bloques analicen posibles modificaciones.

Con la renovación de la mitad de las bancas el 10 de diciembre, la decisión final quedará en manos de la nueva composición legislativa, que deberá definir si acompaña la suba más brusca de la provincia o si frena la avanzada tributaria del intendente.