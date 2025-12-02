El intendente de Baradero, Esteban Sanzio, vuelve a quedar en el centro de la escena y no precisamente por su gestión. El reciente informe del Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) bonaerense lo ubicó entre los jefes comunales multados por irregularidades administrativas, con sanciones económicas por incumplimientos legales, desequilibrios financieros y anomalías en licitaciones. El organismo, presidido por Federico Gastón Thea, fue contundente: la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos tiene consecuencias y Sanzio deberá responder por ello.

En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la gestión de Sanzio y los problemas que se acumulan en Baradero, y lo que muestra este nuevo informe no hace más que profundizar un escenario de desgaste evidente. Como informamos en reiteradas oportunidades, el intendente atraviesa un fuerte rechazo social: el veredicto de las urnas fue claro y su imagen se desploma.

Mientras tanto, se multiplican los reclamos por la falta de turnos e insumos en el hospital municipal, las deficiencias en limpieza, iluminación y un clima de inseguridad creciente que preocupa tanto en los barrios como en el centro.

"Sanzio se fue alejando de la gente, que para eso alguna vez lo votó. Hay pozos por todos lados, no solamente en los caminos, sino en todas las áreas. Eso genera un deterioro que cada vez es más grande y, si no lo atendés de urgencia, al tiempo tenés todo dinamitado", dijo a este medio el concejal electo Ariel Puebla.

Las multas y cargos que comprometen a Sanzio

El HTC detalló un conjunto de incumplimientos que derivaron en una sanción directa al intendente. Entre ellos, una multa de $300.000 por incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias: falta de implementación de módulos R.A.F.A.M., dieta de concejales y sueldo del intendente, matrícula profesional médica y tratamiento presupuestario de fondos al cierre del ejercicio anterior).

También se le aplicó un cargo solidario de $13.803.391,57 por la desaprobación de egresos vinculados a la Licitación Privada N° 22/2023 en relación a la falta de entrega de equipamiento informático (Disco SSD). Este cargo también alcanza al secretario de Hacienda Federico Gabriel Cataldo, la jefa de Compras Andrea Paula Pulido y el ex secretario de Modernización Rodrigo Javier García Otero.

Esteban Sanzio, intendente de Baradero.

El fallo se suma a un clima municipal marcado por la desorganización, la falta de respuestas y un deterioro generalizado que golpea directamente la calidad de vida de los vecinos. Problemas persistentes en infraestructura, retroceso en turismo, abandono barrial y una sensación creciente de descontrol son parte del diagnóstico que diversos sectores vienen señalando sin obtener soluciones efectivas.

En este contexto, Juan Ramos, concejal electo por la agrupación vecinalista "Baradero 400 Años", habló tiempo atrás con este medio y apuntó a la gestión de Sanzio por “perder presencia en la calle y sensibilidad social”, tercerizar servicios esenciales como las viandas del hospital y el Hogar del Niño con licitaciones cuestionadas, aumentar la deuda municipal, sostener cargos innecesarios y priorizar acuerdos políticos incoherentes. “Hay un claro descontento de la ciudadanía”, advirtió.

El fallo del Tribunal de Cuentas no hace más que confirmar lo que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo. El mensaje es contundente: si no hay un cambio de rumbo, el costo político y social seguirá en aumento.









