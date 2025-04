El intendente Esteban Sanzio vuelve a estar en el centro de las críticas por su gestión en Baradero. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos y referentes opositores advierten que la ciudad, antes tranquila, atraviesa una escalada de violencia con “robos violentos” y muertes, y acusan una gestión “floja” en materia de seguridad.

En diálogo con este medio, Giuliano Pelorosso, concejal de Primero Baradero, apuntó contra la falta de respuestas del Ejecutivo local. Cuestionó la parálisis de la Guardia Urbana, denunció excusas presupuestarias del oficialismo, y advirtió sobre calles intransitables, luminarias apagadas y un municipio que, tras cinco años de gestión, sigue sin brindar servicios esenciales.

-¿Qué opinión tiene sobre la gestión de Esteban Sanzio, quien atraviesa su segundo mandato como intendente de Baradero? Desde la oposición han sido críticos, especialmente en lo que respecta a la seguridad. ¿Por qué?

Estamos viendo que este segundo mandato del intendente Sanzio ha decaído muchísimo en lo que respecta a la gestión. Hacemos mucho enfoque en la inseguridad que estamos viviendo en Baradero. Es un problema muy severo que estamos viviendo los baraderenses con hechos de inseguridad, hechos delictivos muy graves que se están dando muy seguidos y eso no era normal en nuestra ciudad.

Estamos siendo muy firmes en ese tema, le hemos presentado varias propuestas desde el año pasado, algunos pedidos de informes y algunos proyectos que, en algunos casos los han tomado, por ejemplo la Guardia Urbana Municipal, que la anunciaron y la armaron, pero todavía no se está llevando a cabo como debería, solamente lo que se está viendo por el momento es el ploteo de algunos vehículos y no mucho más de lo que realmente nosotros proponíamos

-En cuanto al proyecto de Guardia Urbana que impulsaron desde su espacio y que fue tomado por el Ejecutivo, ¿hace cuánto fue presentado y por qué cree que aún no se implementó de forma efectiva, considerando que la inseguridad es un tema tan sensible?

Exactamente, nosotros lo presentamos casi a mediados del año pasado, lo tomaron en su momento, lo anunciaron y demás, hicieron el ploteo de algunos vehículos, algunas capacitaciones, pero hasta el momento no lo están llevando adelante como debería ser el programa completo. Estamos haciendo reclamos al respecto sobre ese tema.

Hace una semana fuimos también en la Comisión de Seguridad, a la visita del Subsecretario de Seguridad y la visita del propio intendente que lo vino a acompañar a la Comisión, y una de las cuestiones que plantearon es el tema de la falta de dinero del municipio para poder llevar adelante algunas políticas públicas.

Ese dinero podría estar si el municipio se gestiona eficientemente, pero bueno, en ese tema en particular tenemos visiones de cómo llevar adelante la administración del municipio, bastante diferentes con el intendente y con su gestión, y creemos que lo plantean más como una excusa de que no hay dinero, entonces 'no podemos hacer todo lo que queremos', pero ya van por el quinto año de gobierno, ya no se le puede echar la culpa a los gobiernos anteriores.

La realidad es que fueron votados varias veces, con una cantidad de votos importantes y creemos desde nuestro bloque que el intendente va a tener que hacer mucho más eficiente la gestión administrativa y financiera del municipio para poder resolver los temas que realmente son un problema hoy en día para la ciudad.

-Desde su perspectiva, ¿cuáles son hoy las principales problemáticas que afectan la vida cotidiana de los vecinos de Baradero y que, según ustedes, no están siendo priorizadas por el intendente?

La problemática número uno es la inseguridad y después la gestión de lo que nosotros denominamos el metro cuadrado de cada vecino. Hoy Baradero está con un problema grave de iluminación en la mayoría de los barrios, está con un problema muy importante de calles llenas de pozos, calles de tierra que no se arreglan, con muy poco bacheo, con asfaltos que se han hecho en la gestión de este intendente, que tienen dos años pero que ya están rotos, lo que significa que fue una mala obra, porque si no al menos en dos años un asfalto no se rompe.

Tenemos muchos problemas de ese estilo, la iluminación, la seguridad, la limpieza de la ciudad. Tristemente, hay que decir que hoy Baradero está sucio, que le falta iluminación, que no está seguro y que tenemos un problema en los servicios básicos que tiene que brindar el municipio que no los está brindando, con una planta de empleados municipales de mil personas, una planta muy grande mientras que siempre la excusa del Ejecutivo es que no tenemos plata, no tenemos gente. Pero la gente está, porque el empleado está y el dinero, si se hace una gestión eficiente, debería estar.

Por un lado el intendente en la sesión inaugural del Concejo Deliberante dijo que el municipio de Baradero estaba mal económicamente, que se necesita dinero, que hoy no lo tiene y por otro lado la semana pasada en la última sesión que tuvimos del Concejo, los concejales del intendente, del bloque oficialista, quisieron eximirle el pago de alrededor de 40 millones de pesos a la productora de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que tuvieron un show el año pasado, tenían que pagar la tasa del 2% por derecho de espectáculo y el propio oficialismo quería eximirlo sin ninguna explicación técnica, sin ningún informe de la Secretaría de Hacienda.

El oficialismo votó a favor de la eximición de alrededor de 40 millones de pesos y nosotros como oposición obviamente votamos en contra, pudimos ganar la votación, 10 concejales votaron en contra de esa eximición, así que entendemos que en los próximos días la productora va a tener que abonar la tasa al municipio.

Esas son las contradicciones que tiene hoy el intendente Sanzio, por un lado sale públicamente a decir que no hay dinero y por otro lado quiere beneficiar a un privado en alrededor de 40 millones de pesos, un privado que ganó muchísimo dinero con el show y nosotros festejamos que esos shows vengan a la ciudad, pero que entendemos que hoy Baradero está viviendo una situación que no puede darse el gusto de eximirle a un privado esa cantidad de dinero.