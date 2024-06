Los problemas de inseguridad no son nuevos en Baradero; hace ya un año y medio te contábamos que se criticaba al intendente, Esteban “Tito” Sanzio, porque la ciudad estaba “jaqueada por las drogas”.

El concejal Giuliano Pelorosso (Juntos) dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y dijo que el jefe comunal “no le encuentra la vuelta” al problema y que las medidas que se tomaron para mejorar la seguridad del distrito no alcanzaron. También apuntó a problemas de infraestructura que aquejan a los vecinos, como la falta de pavimento y de luminarias: “hay barrios que por momentos quedan a oscuras”, señaló.

–Esteban “Tito” Sanzio, en octubre del 2019, fue electo intendente de la ciudad; hoy cursa su segunda gestión. Me gustaría conocer, desde su perspectiva como concejal, pero también como vecino de Baradero, cómo evalúa estos años de gobierno.

Bueno, como bien decías, está comenzando el segundo mandato del intendente Sanzio. Una gestión que ha sido en estos cinco años muy variada, con puntos interesantes de planeamiento de la ciudad, con algunas obras de asfalto y de pavimento que la ciudad venía pidiendo desde hace un tiempo, y eso es positivo. Y después, también, con varias falencias en algunas áreas.

La principal área que tiene complicaciones es el área de seguridad. No ha podido en estos cinco años de gestión encontrar la solución, o parte de la solución, al tema de la inseguridad. Seguimos con varios robos violentos, con mucha actividad delictiva, y con situaciones delictivas a las que Baradero no estaba acostumbrado, ya con uso de armas de fuego, con situaciones en las que personas han perdido la vida, y que todavía no se han resuelto en la Justicia. Entonces, en esa área, la verdad que es una gestión que viene bastante floja desde sus inicios, y que todavía no le ha podido encontrar la vuelta para solucionarlo.

–¿No tiene un plan de seguridad la gestión local, entonces?

Nosotros creemos que no, que le faltaría un plan integral de seguridad. Han hecho algunas cosas de políticas públicas en seguridad, como por ejemplo, instalación de más cámaras en la ciudad, un estilo de centro de monitoreo, pero ha cambiado varios funcionarios en lo que respecta a la Secretaría de Seguridad, y varias cámaras han dejado de funcionar. El centro de monitoreo, nosotros tenemos entendido por lo que hemos averiguado y hablado con algunos empleados municipales, no da la respuesta que debería dar un centro de monitoreo. Llega tarde a la mayoría de los lugares, no resuelve la mayoría de los casos. Entonces, no es culpa de esta gestión, la verdad que viene creciendo la inseguridad año a año, pero la gestión de Sanzio no lo pudo resolver, y la verdad que ha tenido acontecimientos delictivos muy graves para lo que históricamente fue Baradero. Estamos muy preocupados y la sociedad en general está muy preocupada por esta situación.

–Sin duda, la inseguridad es un tema recurrente en todos los municipios de la provincia. Pero ¿con qué otros problemas se encuentran cuando recorren los barrios de la ciudad? ¿Con qué otros reclamos vecinales?

En lo que respecta a los reclamos vecinales, es una ciudad que, como te decía al principio, tiene cosas positivas, que ha hecho obras de pavimentación en algunos barrios, de pavimentación en la costanera, obras que tienen que ver con el asfalto, que son muy positivas para la ciudad, pero también gran parte de la ciudad de Baradero todavía sigue sin asfaltarse, y tiene graves problemas en el mantenimiento de las calles.

Hoy vemos calles de la ciudad con una cantidad de pozos impresionante, que tienen muy poco arreglo, muy poco cuidado año tras año, y eso fue haciendo que haya barrios que estén muy complicados en sus calles.

La iluminación de la ciudad también es un tema donde el municipio tendría que poner un poco más el ojo y su predisposición para solucionarlo. Porque hay barrios que por momentos quedan a oscuras, o que tienen muy pocas luces. Y eso también hace que la inseguridad crezca.

Todo lo que tiene que ver con servicios públicos no está funcionando como debería funcionar, a nuestro entender, y es uno de los reclamos que nos hacen más seguido los vecinos cuando vamos a recorrer los barrios.

–¿Ustedes acompañaron, desde el bloque de Juntos, la rendición de cuentas del ejercicio 2023?

No. Nosotros, desde el bloque de Juntos, acompañamos el presupuesto para este año y la rendición de cuentas del año 2023 no la acompañamos. Hicimos algunas consultas, pero el Departamento Ejecutivo tuvo una resolución bastante rápida en el Concejo Deliberante, donde hoy tiene mayoría automática, con lo cual la rendición de cuentas pasó bastante rápido por el Concejo, no tuvimos muchas opciones y posibilidades de hacer las consultas que nosotros creíamos correspondientes. Es por esto que, por una cuestión de tiempos, como no pudimos hacer todas las consultas que nosotros creíamos que teníamos que hacer, votamos en contra.

–¿Cómo están trabajando desde el bloque de Juntos para acompañar a los vecinos de Baradero? ¿Con qué proyectos, con qué iniciativas?

Hoy, lo que fue históricamente el bloque de Juntos, que era un bloque grande, con más integrantes, en el inicio de los nuevos mandatos de concejales del año pasado, el 10 de diciembre del 2023, se dividió. Se armó un bloque más PRO, por un lado, y por otro lado, dos concejales que venimos del radicalismo decidimos seguir con el nombre de Juntos, que es la coalición electoral por la que habíamos ingresado.

Desde nuestro espacio, desde nuestro bloque, venimos caminando bastante la ciudad; desde siempre, podríamos decir. Y estamos trabajando mucho con los vecinos. Hemos ingresado y presentado varios proyectos que tienen que ver con soluciones o herramientas para controlar la inseguridad de la ciudad. Hemos presentado también varios reclamos de barrios que tenían problemas, como te decía hace unos minutos, en lo que respecta a las calles, a la iluminación, al zanjeo, a las cloacas.

Y después, acompañando todo lo que podamos. Nosotros siempre decimos que desde el bloque Juntos lo primero que ponemos arriba de la mesa es a la ciudad, a Baradero. Por más que seamos en este momento oposición al intendente Sanzio y de fuerzas políticas diferentes, si nosotros vemos que el Departamento Ejecutivo quiere hacer alguna cosa que nosotros creemos que es positiva para la ciudad, la hemos acompañado y la vamos a seguir acompañando. Pero si nosotros vemos que el Departamento Ejecutivo se está equivocando, presentamos nuestros reclamos correspondientes, nuestros pedidos de informes o nuestros proyectos de ordenanza, según el motivo que sea.