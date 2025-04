-Formó parte de un grupo de intendentes que firmaron para respaldar el pedido de Kicillof de desdoblar las elecciones. ¿Por qué considera conveniente separar los comicios nacionales de los provinciales y municipales?

Más que nada fue un respaldo que tengo para con el gobernador, no solamente su gestión sino su persona, y el tema electoral también, al haber una estrategia nacional de eliminar las PASO, algo que estaba constitucionalmente establecido y que estaba funcionando bien, al igual que el sistema electoral, pero lamentablemente no se habla de eso, de que se está eliminando un sistema que de hecho llevó al actual presidente al cargo.

La visión del gobernador era desdoblar las elecciones, y cualquier decisión del gobernador cuenta con el respaldo del municipio, porque el municipio ha contado con el respaldo del gobernador durante la gestión del 2019 al 2023, y en esta lo mismo.

Así que, convencido del gobernador, de la elección que tenemos que dar en la provincia, en nuestro Concejo Deliberante para el recambio, y lo que viene quizás en un futuro, pero el primer paso es la elección intermedia, para fortalecer y no tener que andar luchando tanto, ni el gobernador ni los municipios, con la desaprobación de objetivos muy claros que tiene, de obras, de proyectos.

-¿Cree que el panorama nacional suele eclipsar los temas provinciales? ¿Cómo afecta esto a la gestión municipal?

Y lamentablemente hoy el desastre que se está llevando a cabo a nivel nacional, es muy difícil que no opaque cualquier gestión municipal o provincial, porque lo que está sufriendo la sociedad, desde un recién nacido hasta un mayor, son estrategias o determinaciones que ha tomado el Gobierno Nacional, y esto hace que nosotros tengamos que salir a la salvaguarda de toda la sociedad, con un montón de inconvenientes que estamos atravesando, pero siempre con todo el pueblo involucrado.

No queremos que haya un déficit cero económico con un porcentaje cada vez más alto de desocupación, de 12.000 pymes que cierran, de personas que han dejado de tomar su medicación, sin obras importantes como colegios, salas, hospitales, caminos, rutas, y todo ese desmantelamiento que hay del Estado. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir por el apoyo de toda la sociedad.

-¿Cómo analiza el escenario legislativo, teniendo en cuenta que el kirchnerismo está jugando fuerte contra el desdoblamiento? ¿Cree que esto debilita la figura del gobernador en medio de la interna oficialista que se ha hecho tan evidente en los últimos días?

No, la fortaleza y el liderazgo de una persona que viene haciendo maravillas en la provincia de Buenos Aires no se va a desdibujar por distintos criterios dentro del peronismo o quizás de otras fuerzas políticas. Eso sería menoscabar la figura del gobernador y al contrario, en mi caso realzo, sigo apoyando y cada vez empodero más al gobernador por sus decisiones, por su convicción y sobre todo por su trabajo diario.

El problema es que quienes están quizás del otro lado, no están en una gestión, no están preocupados, no tienen la problemática cotidiana de toda la sociedad o todo el pueblo, ni hablar de un intendente que es el primer mostrador, entonces cuesta muchísimo también ponerse de acuerdo en esas circunstancias, pero nuestro líder es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

-En las últimas horas, varios intendentes de la Primera Sección Electoral manifestaron su preocupación por el aumento de la inflación y su impacto en los municipios y en la vida cotidiana de los vecinos. En Navarro, ¿qué medidas están implementando para contener a los ciudadanos frente a estos aumentos que continúan, a pesar de que el Gobierno nacional diga lo contrario?

A pesar de la mentira quizás publicada de que no hay inflación, los alimentos, los alquileres, lo necesario para cualquier familia de clase trabajadora hacen que el día a día sea cada vez más cuesta arriba, y no se puede ocultar esta situación.

Nosotros, lamentablemente, tenemos que tratar de acompañar a la ciudadanía, ya sea con alimentos, ya sea con medicamentos, ya sea con pago de alquileres, por despidos, ya que hay gente que se queda sin trabajo, su fábrica cerró, entonces tratamos de esa contingencia, acompañarla.

El problema es que los fondos que recauda el Gobierno Nacional son el 80% de cualquier impuesto, pero no es devuelto a la sociedad, ni con ningún programa, se están violando un montón de artículos de leyes de la Constitución Nacional, y creo que la gente está recapacitando, está viendo, por eso son las manifestaciones de la universidad, de los jubilados, de los desempleados, del Estado, de los empleados del sector privado, de las pymes, las empresas, el industricidio que está sucediendo hoy con la apertura indiscriminada de las importaciones, el campo mismo con las retenciones que tiene y el valor de la soja o de los granos.

Eso hace que el país se esté desinflando, y por más que en los medios nacionales haya un escudo publicitario, la realidad es una sola y no se puede tapar con la mano. Entonces, nosotros que somos leales al pueblo y con ganas de que todo el pueblo en su conjunto pueda avanzar, con cualquier herramienta tratamos ayudar, pero también nuestra recaudación, nuestros insumos siempre son mucho más finitos que lo que puede recaudar un Estado Nacional.

Cuando hablamos de situaciones como el evento climatológico en Bahía Blanca, vemos que han suspendido un montón de insumos para esa problemática y creen que la sociedad o el mercado se puede encargar de eso solo sin que el Estado esté presente. Es imposible vivir así, en una Nación como la nuestra, tan rica, tan hermosa y que solamente se hable de destrucción, de pelea, de menoscabo a lo que pertenecemos a la idiosincrasia de nuestro país.

Es muy difícil, pero la ciudadanía se está dando cuenta de que somos necesarios, que el Estado siempre estuvo presente, que a la democracia hay que defenderla, que nuestro territorio hay que defenderlo, nuestro patrimonio también, la soberanía y la identidad. Así que, entre todos, esto va a ser una lucha social, política y cultural para que no volvamos a tropezar nunca más con un gobierno de este estilo.