Con más de dos décadas en el poder, la gestión de Mario Secco en Ensenada enfrenta crecientes cuestionamientos. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, las críticas apuntan al aumento de impuestos mientras los barrios siguen en el abandono. A esto se suman denuncias por falta de ejecución de fondos y maniobras contables de último momento para “acomodar” las cifras del municipio, generando desconfianza en su administración.

En esta oportunidad, Federico Bojanovich, referente local de La Libertad Avanza, cuestionó el avance del narcotráfico en la ciudad y la presunta inacción de las autoridades. Además, denunció la falta de planificación en materia de seguridad y obras públicas, señalando que las inundaciones y el deterioro urbano son el resultado de años de decisiones improvisadas. También advirtió sobre la ausencia de políticas de contención para los sectores más vulnerables.

-Mario Secco está en el poder desde 2003, con cinco mandatos consecutivos. Desde su punto de vista, como referente local y también como vecino, ¿qué evaluación hace de estos años de gobierno? ¿En qué estado se encuentra hoy Ensenada?

Es una gestión de larga data y lo que hoy estamos visualizando, como vecinos, desde nuestro espacio político, con nuestro equipo de trabajo, es que es una gestión que está haciendo agua, literalmente, por muchos lugares y por muchos frentes. Los vecinos están pagando las consecuencias de décadas de gestión sin una debida planificación.

Por ejemplo, no tenemos un plan hidráulico en Ensenada, por eso cada vez que llueven unos cuantos milímetros de agua, nada por fuera de lo normal, empezamos a ver que hay nuevos barrios que se nos están inundando y que años anteriores no existían.

Y por más de que sea catalogada como la ciudad de la obra pública, esa obra no va acompañada de una planificación urbanística o de impacto ambiental, que por lo menos tenga en cuenta estas consideraciones.

En materia de seguridad, vemos, después de mucho tiempo, varios episodios delictivos en cuanto a robo, riñas, peleas y narcotráfico que se nos están repitiendo por casi todos los barrios que componen Ensenada.

-¿Nota un avance significativo del narcotráfico en la ciudad?

Sí, es un avance total. Yo soy del barrio El Dique, donde los vecinos se cansaron de denunciar a los que llevan adelante lo que se denomina narcomenudeo en el derecho penal, y que siempre sigan ahí y que nada suceda con ellos.

Por eso los vecinos ya ni siquiera se acercan a la comisaría porque no confían en lo que sucede ahí, saben que esa denuncia queda en la nada. Lo que se comenta en la vox populi vecinal es que, si no pasa nada con el narcotráfico cada vez que lo denunciamos es porque alguna connivencia o complicidad hay.

-¿Cree que esa complicidad podría provenir del municipio? ¿Es esa la percepción de los vecinos?

Es la conjetura que sacan los vecinos, sí, porque ellos mismos tienen registrado y filmado cómo es el narcomenudeo en el día a día. Y no quiero meter a la policía porque es el último eslabón de toda una cadena de mando de seguridad, pero si no está la voluntad política de ir en contra del narcotráfico y de 'el que las hace las paga', la policía mucho más no puede hacer.

-Entonces, ¿Ensenada no cuenta hoy con un plan de seguridad ni de contención para los sectores más vulnerables, afectados por la droga y la delincuencia? ¿Perciben una ausencia del Estado en este aspecto?

Totalmente, porque la otra cara del delito son las familias que sufren cuando algún joven o alguna persona recae en la adicción. No hay contención de ningún tipo. Incluso en nuestro barrio vemos que los nenes de esas familias que están consumidas por la adicción circulan, muy chiquitos, libremente por las calles.

No hay ningún programa en vigencia para la niñez y para la adolescencia, lo cual, siendo un municipio y un gobierno populista que se jacta todo el tiempo de los derechos ganados, realmente sorprende.

-Según su análisis, si Seco no prioriza la mejora en la calidad de vida de los habitantes ni la gestión para el desarrollo de la comunidad, ¿en qué está enfocando sus esfuerzos hoy?

Como caballo de batalla, él ha puesto el foco siempre en la obra pública, en el cemento para la ciudad de Ensenada y en ir inaugurando diferentes obras públicas en los diferentes barrios.

Pero hoy vemos las consecuencias porque esa obra pública de tirar cemento sin control y sin planificación, nos lleva a estas consecuencias de gran impacto ambiental y estructural que sufrimos, como las inundaciones, que es uno de los temas más calientes, junto con la seguridad, hoy en día en Ensenada.

El foco de él está puesto en la obra pública, sin ir más lejos en el acto político de la apertura de sesiones del Concejo, ya prometió nuevas obras en El Dique, en muchos barrios, pero el resto de las temáticas parece que no importara.