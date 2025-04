La gestión de Pablo Descalzo en Ituzaingó sigue acumulando cuestionamientos por repetir errores de su padre, Alberto. A 30 años del mismo signo político al frente del municipio, vecinos denuncian barrios sin cloacas, calles intransitables, inseguridad creciente y un muro de opacidad institucional. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, hay quienes ya hablan de un “feudo” familiar que administra el distrito como si fuera propio.

En esta ocasión, Gastón Di Castelnuovo, presidente del bloque de concejales del PRO y también del partido a nivel local, fue categórico al criticar la falta de gestión real en temas clave. Cuestionó el abandono del sistema de salud local, la pérdida de espacios municipales y el uso de anuncios vacíos como estrategia. También denunció el fracaso del plan de seguridad y la falta de voluntad política para gestionar obras estructurales, incluso cuando el oficialismo gobernaba todos los niveles.

-¿Cómo evalúa la situación actual de Ituzaingó bajo la gestión de Pablo Descalzo?

Van muchos años de la misma gestión, creo que no ha cambiado mucho, diría que prácticamente nada, porque Pablo ya estaba trabajando en la gestión anterior, mientras que su padre era el intendente, y es el mismo grupo de gente que está manejando y administrando el municipio, así que creo que no ha cambiado mucho.

La gestión inclusive ha caído un poco, por las quejas que uno escucha de los vecinos y demás, se ve un poco más sucio, se ve el municipio tardando más en responder a los reclamos puntuales que hacen los vecinos, de iluminación, poda y demás, y después sigue todo igual, tenemos el mismo servicio de ambulancia que es sumamente deficitario, seguimos sin tener S.A.M.E. y sin tener un servicio como la gente, basta con pasar por el lugar donde están estacionadas las ambulancias para darse cuenta de lo que es el servicio.

Seguimos con las mismas deficiencias en las salitas, justo hoy a la mañana hablaba con un vecino que se quejaba de lo que tardaban en atender en la salita de San Alberto, y paralelamente tenemos el hospitalito de Brandsen, que lo perdimos, que Descalzo se lo entregó a la Provincia para que funcione la administración de la región sanitaria séptima, y nos perdimos una salita del municipio, que además era la más importante que teníamos, y no ganamos nada porque el hospital es nacional y no resuelve los problemas que tiene que resolver una salita de primeros auxilios, que es lo que hacía el hospitalito de Brandsen; más allá del estado de abandono que tiene, que cuando uno pasa por la puerta lo ve.

Seguimos teniendo los mismos problemas que los vecinos nos plantean siempre, la seguridad como principal preocupación, y un intendente que trata de no hablar de esas cosas, que le escapa, que cada vez que tenemos la apertura de sesiones hace anuncios grandilocuentes, vemos renders, pero después no vemos las obras. Una de ellas es el anuncio del centro universitario, ahora pretenden echarle la culpa a Milei, cuando lo anunciaron hace tres años y no pusieron ni un solo ladrillo, entonces siempre es lo mismo: renders, anuncios y promesas que caen en saco roto.

-¿El municipio cuenta con un plan concreto para abordar las problemáticas de salud y seguridad?

No, había un plan maestro de seguridad que inclusive nosotros lo apoyamos en el Concejo Deliberante porque creemos que cualquier iniciativa que sea para mejorar la seguridad es bienvenida y hay que probar todas las formas posibles. Fue polémico porque planteaban el cierre de algunas calles y recién a finales del año pasado, terminaron cerrando algunas calles de Parque Leloir. Se parece más a querer hacer un barrio cerrado en Parque Leloir que a tener un proyecto para mejorar la seguridad, porque además son cierres de calles, pero no te están cerrando las veredas, entonces una moto, que es el principal problema, también pasa por cualquier lado.

Y esto además tendría que ser parte de un plan rector, con planificación, donde hubiese instalación de más cámaras lectoras de patentes, incorporar tecnología como reconocimiento facial, incorporar el programa Ojos en Alerta y difundirlo, porque firmaron el acuerdo para hacerlo pero después gastaron un montón de plata en una aplicación, y lo que todos sabemos que pasa con las aplicaciones es que son caras, que no siempre funcionan en cualquier lugar como sí funciona Whatsapp, que es la ventaja de Ojos en Alerta, que funciona solamente con Whatsapp, pero no está difundido, la mayoría de la gente no sabe que eso existe, que está disponible, entonces no hay un plan de trabajar seriamente por la seguridad.

-¿Qué expectativas hay para 2025? En una entrevista con este medio, Cristian Lanario comentaba que aún hay barrios sin cloacas y muchas calles sin asfaltar. ¿Cómo se explica la falta de servicios básicos después de tantos años de la misma gestión en Ituzaingó?

Con el gobierno de Milei queda bien claro cómo es el cobro de impuestos en Argentina, y las obras importantes de infraestructura las tiene que hacer el gobierno nacional. El municipio no tiene la capacidad, salvo que estén pensando en aumentarnos los impuestos los que hablan livianamente de que el municipio tiene que hacer cloacas y están en el tema, porque es lógico que un vecino lo reclame a su intendente. Yo lo que le reclamo al intendente es que no articula los medios con Nación y con Provincia para que nosotros podamos tener esas obras.

Durante el gobierno de Macri había una planificación, fue por lejos el periodo en que más se avanzó en obras de infraestructura en agua y en cloacas, y para 2025 todo Ituzaingó iba a tener que estar conectado a ambas redes. Ese plan se cumplió hasta que Macri terminó gobierno en 2019.

Después sufrimos la catástrofe de Alberto Fernández, esas obras prácticamente no avanzaron en esos cuatro años, avanzó alguna obra de red fina, que es la obra más barata, pusieron cooperativistas a hacer conexiones, pero las obras importantes avanzaron muy poco, y eso es lo que nosotros necesitamos, obras del gobierno provincial o del gobierno nacional, obras troncales que vengan a resolver ese problema.

El intendente es el que tiene que estar pidiendo eso, cuando tenía presidente y gobernador de su mismo espacio político, y ahora que tiene un gobernador de su mismo espacio político y un presidente de otro espacio. El intendente tiene que ir a pedir esas obras y reclamarlas, no quedarse en discursos, en diatribas y en buscar responsables, cuando gobernaron Ituzaingó 30 años, y de esos 30 tuvieron 24 con gobierno provincial y nacional de su mismo partido político.