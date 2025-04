-¿Qué balance hace del movimiento turístico en General Alvarado durante este último fin de semana largo?

Tuvimos un nivel de ocupación promedio del 55%, donde por ejemplo hoteles de 3 estrellas tuvieron un 60%, de 1 estrella, lo más económico, fue lo que tuvo mayor ocupación, con un 75%, los apart un 50%, cabañas un 70%, y después hosterías y hoteles de 2 estrellas son los que tuvieron menor demanda. Eso nos da un promedio de un 55%. Está un poco por debajo, nuestro promedio general suele rondar el 60%, pero no obstante así, se notó el movimiento en la ciudad. Muy tranquilo todo, en nuestro turismo predomina en su mayoría el de familias y matrimonios jóvenes.

En el nivel de consumo fue donde más se notó, ahí sí hubo una merma muy importante, tan significativa que los comercios lo hicieron notar porque se prepararon para una mayor demanda que no fue tan así. Salvo dos casos puntuales que ya desde la temporada estival vienen destacándose por sobre el resto, pero en líneas generales el consumo fue muy gasolero.

-Teniendo en cuenta este contexto, ¿están apuntando a fortalecer la articulación, la promoción turística con el sector privado y las cámaras empresariales del distrito?

Esto también es algo muy importante porque a través del Instituto Mixto de Turismo logramos tener más conectividad y palpar de forma más directa la realidad. No hay nada mejor a que el propio comercio se exprese. En el Instituto Mixto, dentro de las modalidades y estrategias que uno va asumiendo, armamos reuniones durante el año donde participan todos los comercios y todo lo que tenga relación con el turismo.

De ahí nos nutrimos enormemente, entendiendo que todos tenemos la misma intención, que no hay una intención doble en lo que se manifiesta, uno se da cuenta porque hay comunes denominadores, uno me plantea lo mismo que el otro, entonces no hay intención personal, es una problemática real.

Se trabaja en conjunto continuamente, no tomamos medidas que no sean consensuadas, por supuesto que dentro de las limitaciones. Nosotros somos un municipio y tenemos nuestras limitaciones. No se comporta exactamente igual que el privado, por ejemplo, tiene que adquirir algo y hay toda una formalidad y quizás lleva 15 o 20 días. El privado fue, sacó la tarjeta y lo compró.

Entendiendo estas cosas, que el privado las entendió perfectamente, afinamos la puntería y optimizamos muchísimo más los recursos, que hoy es lo que tenemos que lograr, porque un comercio gastronómico que tiene una carta de 50 ofertas dice, bueno no, concentremos en la mitad, y así se logra que en la gastronomía, como ejemplo, hayan restaurantes que se especializan en mariscos, otros en pizzas, otros en pastas y no tanto querer hacer todo.

Eso es algo que en las reuniones, surgió del sector privado casi sin darnos cuenta y dio muy buenos resultados. Entonces a nosotros desde Turismo, cuando tenemos que promocionar, se nos simplifica y podemos armar corredores gastronómicos para la pizza, para los productos de mar, se hicieron los bodegones, el de gourmet, el del campo, con todo lo que sean carnes.

Ayuda muchísimo a que cada establecimiento capte más público y trabaje, y a nosotros también para redireccionar con un mejor objetivo, porque cuando pregunta el turista, quizás uno lo asesora tanto que lo desorienta y termina no haciendo nada. En cambio de esta forma, te centralizás en lo que te piden, y surte efecto.

-¿Qué proyectos están en marcha para seguir consolidando a General Alvarado como destino turístico durante todo el año?

Nos proponemos conservar lo que hemos logrado. No alcanzaría a decir todo lo que se ha hecho durante el año, pero por ejemplo, distinciones de Bandera Azul que hemos tenido el año pasado, de 10 destinos turísticos con esta distinción de la Argentina, 6 estuvieron en Miramar. Es un organismo internacional que tiene más de 2.000 sedes con esta bandera, que tiene que ver con el turismo mayoritariamente en destinos costeros, donde se mide calidad de agua, impacto ambiental, conservación del medio ambiente, servicios que se brindan, normas de seguridad, accesibilidad, un montón de parámetros.

El que mejor reúna todas esas condiciones se lo distingue con Bandera Azul. Este es un logro que surge del trabajo. Entonces, este año vamos a, por lo menos, conservar estos seis, y también hay más balnearios por ejemplo, que se han anotado y quieren tener esta distinción. Ese es uno de los objetivos.

También en cuanto al turismo, mantener en el Instituto Mixto de Turismo las campañas, que mayoritariamente son a través de redes, la participación en congresos, en la Feria Internacional de Turismo seguramente este año también vamos a estar, como el año pasado, más otras que organizan, por ejemplo, los privados, FEHGRA, los martilleros.

Todo apuntando a campañas de promoción turística pensando en el verano, entendiendo que va a ser muy complicado, donde la billetera va a ser un factor muy determinante, y me quiero referir concretamente no a que la oferta tiene que ser muy accesible, sino que vamos a tener competencias con mercados internacionales que no nos van a favorecer.