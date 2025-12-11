—Para comenzar por lo más reciente: la Legislatura aprobó finalmente el financiamiento solicitado por Axel Kicillof. La Coalición Cívica decidió acompañar ese proyecto. ¿Cuál fue el elemento central que los llevó a dar el visto bueno? ¿Tuvo un peso específico el reclamo de los intendentes por los fondos para los municipios?

Nosotros entendimos desde el principio —y en realidad la Coalición Cívica lo viene planteando desde hace tiempo— que hay temas sobre los cuales el Estado, en todos sus niveles, tiene que dar respuestas con responsabilidad. Y que hay discusiones que deben seguir dándose: aprobar una ley de endeudamiento no resuelve, por sí sola, todos los problemas de la provincia.

En esta discusión había un punto en el que prácticamente todos los bloques coincidían, que era el "rollover". Ahí había un consenso político claro. Pero sobre la otra parte del endeudamiento nosotros tenemos miradas más complejas, que deben complementarse, especialmente en lo que respecta a las empresas del Estado bonaerense. El proyecto del Ejecutivo incluía también una visión sobre la participación del Estado en empresas privadas y allí fuimos críticos: cuestionamos cómo se gestiona esa participación y pedimos condiciones concretas.

Siempre dijimos que es importante que el gobernador cuente con herramientas —como lo planteamos también en el debate del Presupuesto—, pero esas herramientas no pueden darse sin reglas, porque al final del día lo que buscamos es mejorarle la calidad de vida al bonaerense.

Por eso planteamos la necesidad de limitar los plazos de endeudamiento para no condicionar a futuros gobiernos, de exigir más rendición de cuentas y de mejorar los mecanismos de transparencia sobre cómo se ejecutan los recursos y cuáles son las prioridades.

La provincia tiene muchísimas urgencias, es innegable, y no puede abordarlas todas al mismo tiempo. Por eso pedimos una mirada más crítica y rigurosa frente a ese uso de los recursos. También era importante que la Provincia recuperara un presupuesto actualizado, después de dos años sin ley de leyes.



—Recién mencionaba el tema de las condiciones y los controles. ¿Por qué consideran fundamental acotar la discrecionalidad del Ejecutivo?

Más que el gobernador, quien debe tener instrumentos claros es el ciudadano, para poder controlar y para que nosotros podamos hacer las preguntas que correspondan. La discrecionalidad del Ejecutivo tiene que ser mucho más acotada.

Por eso marcamos nuestra posición en las votaciones y acompañamos con un voto negativo las facultades delegadas, tanto en el Presupuesto como en la Ley Fiscal Impositiva. Hay cuestiones que no deben quedar libradas solo al Ejecutivo: deben pasar por la Legislatura, donde se discute el número fino, la realidad concreta y el impacto sobre la gente.

Un ejemplo es ARBA. No puede quedar librado a ARBA decidir si otorga o no una bonificación o en qué porcentaje. Eso es discrecionalidad pura y afecta la previsibilidad del ciudadano.

Siempre contar con un presupuesto es mejor para el sistema democrático. Era necesario resolverlo. Pero también creemos que había mucho para mejorar y lo dijimos: es un presupuesto que podría haber sido aún mejor y sobre el que mantenemos miradas muy críticas.