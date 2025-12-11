Entrevista GLP: “El endeudamiento no resuelve los problemas de la Provincia”, dijo Braga
En la primera parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la diputada de la Coalición Cívica analizó la aprobación del financiamiento y el Presupuesto 2026, reclamó mayor control legislativo y advirtió sobre la discrecionalidad del Ejecutivo bonaerense.Videos - Entrevistas11 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—Para comenzar por lo más reciente: la Legislatura aprobó finalmente el financiamiento solicitado por Axel Kicillof. La Coalición Cívica decidió acompañar ese proyecto. ¿Cuál fue el elemento central que los llevó a dar el visto bueno? ¿Tuvo un peso específico el reclamo de los intendentes por los fondos para los municipios?
Nosotros entendimos desde el principio —y en realidad la Coalición Cívica lo viene planteando desde hace tiempo— que hay temas sobre los cuales el Estado, en todos sus niveles, tiene que dar respuestas con responsabilidad. Y que hay discusiones que deben seguir dándose: aprobar una ley de endeudamiento no resuelve, por sí sola, todos los problemas de la provincia.
En esta discusión había un punto en el que prácticamente todos los bloques coincidían, que era el "rollover". Ahí había un consenso político claro. Pero sobre la otra parte del endeudamiento nosotros tenemos miradas más complejas, que deben complementarse, especialmente en lo que respecta a las empresas del Estado bonaerense. El proyecto del Ejecutivo incluía también una visión sobre la participación del Estado en empresas privadas y allí fuimos críticos: cuestionamos cómo se gestiona esa participación y pedimos condiciones concretas.
Siempre dijimos que es importante que el gobernador cuente con herramientas —como lo planteamos también en el debate del Presupuesto—, pero esas herramientas no pueden darse sin reglas, porque al final del día lo que buscamos es mejorarle la calidad de vida al bonaerense.
Por eso planteamos la necesidad de limitar los plazos de endeudamiento para no condicionar a futuros gobiernos, de exigir más rendición de cuentas y de mejorar los mecanismos de transparencia sobre cómo se ejecutan los recursos y cuáles son las prioridades.
La provincia tiene muchísimas urgencias, es innegable, y no puede abordarlas todas al mismo tiempo. Por eso pedimos una mirada más crítica y rigurosa frente a ese uso de los recursos. También era importante que la Provincia recuperara un presupuesto actualizado, después de dos años sin ley de leyes.
—Recién mencionaba el tema de las condiciones y los controles. ¿Por qué consideran fundamental acotar la discrecionalidad del Ejecutivo?
Más que el gobernador, quien debe tener instrumentos claros es el ciudadano, para poder controlar y para que nosotros podamos hacer las preguntas que correspondan. La discrecionalidad del Ejecutivo tiene que ser mucho más acotada.
Por eso marcamos nuestra posición en las votaciones y acompañamos con un voto negativo las facultades delegadas, tanto en el Presupuesto como en la Ley Fiscal Impositiva. Hay cuestiones que no deben quedar libradas solo al Ejecutivo: deben pasar por la Legislatura, donde se discute el número fino, la realidad concreta y el impacto sobre la gente.
Un ejemplo es ARBA. No puede quedar librado a ARBA decidir si otorga o no una bonificación o en qué porcentaje. Eso es discrecionalidad pura y afecta la previsibilidad del ciudadano.
Siempre contar con un presupuesto es mejor para el sistema democrático. Era necesario resolverlo. Pero también creemos que había mucho para mejorar y lo dijimos: es un presupuesto que podría haber sido aún mejor y sobre el que mantenemos miradas muy críticas.
Entrevista GLP. Ferraris: “El 2026 nos va a encontrar a los intendentes haciendo malabares para seguir acompañando a los vecinos”
En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Leandro N. Alem alertó sobre la presión financiera que atraviesan los municipios, con gastos crecientes en salud, mantenimiento urbano y asistencia social, mientras la recaudación sigue estancada y la situación “tiende a agravarse”.
Entrevista GLP. Golía destaca “salud, educación, producción e infraestructura” entre los ejes centrales del Presupuesto 2026 de Chacabuco
El intendente detalló cómo se distribuirán los recursos para garantizar el funcionamiento del municipio, fortalecer el sistema sanitario, sostener la educación en todos los niveles, impulsar obras y mejorar los servicios públicos. También anticipó la creación de una tasa de salud y el avance en materia de convenios con la Provincia.
Entrevista GLP. "Nos sentimos respaldados": Stadnik agradeció el apoyo provincial tras el tornado en Carlos Casares
El mandatario local valoró la coordinación con Seguridad, Desarrollo de la Comunidad y Banco Provincia para asistir a las familias y comercios afectados. "Yo ya pasé una inundación y ahora un tornado, pero no me asusta porque sé que detrás nuestro hay un Estado presente", afirmó.
Entrevista GLP. Wischnivetzky prevé una temporada “difícil” en Mar Chiquita pero confía en que el trabajo realizado “mitigará” el impacto
En la segunda parte de una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente analizó los desafíos económicos del distrito, anticipó un verano “complicado” y destacó la articulación con organizaciones locales “para que las políticas nefastas del gobierno nacional afecten lo menos posible a la comunidad”.
Entrevista GLP. "Nos sentimos respaldados": Stadnik agradeció el apoyo provincial tras el tornado en Carlos Casares
El mandatario local valoró la coordinación con Seguridad, Desarrollo de la Comunidad y Banco Provincia para asistir a las familias y comercios afectados. "Yo ya pasé una inundación y ahora un tornado, pero no me asusta porque sé que detrás nuestro hay un Estado presente", afirmó.
Dos años de Milei: qué revela la última encuesta sobre el rumbo del país
Una nueva encuesta marca el pulso del país: bronca, esperanza y un duro juicio al rumbo de Milei. Datos que prenden fuego la discusión política en Argentina.
Quiénes son los intendentes mejor y peor valorados en diciembre
El nuevo ranking de CB Consultora dejó ganadores claros y caídas durísimas. Enterate qué intendentes cierran el año arriba y quiénes no repuntan.