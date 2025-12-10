—Intendente, ¿cuál es hoy el estado general de Carlos Casares tras el temporal del viernes? ¿Quedan zonas críticas o la situación está mayormente controlada?

La situación se puede decir que está controlada. El temporal duró muy poco, pero causó daños importantes. Ya se restablecieron todos los servicios, especialmente en el Hospital Municipal, que fue uno de los lugares más afectados en su infraestructura. Reparamos todo de manera inmediata y el sistema de salud está funcionando con normalidad. Sí hubo daños materiales: voladuras, estructuras de techos. En el caso del hospital estamos trabajando contrarreloj, con mucha ayuda de la Provincia, que nos está enviando materiales de forma permanente

En los barrios sociales tomamos tres sectores para trabajar en profundidad. Hicimos un relevamiento de las familias vulnerables y allí estamos enfocados. Son 67 familias; a la mayoría ya les reparamos las cubiertas. Nos quedan algunos dúplex, que son torres de tres niveles. Tuvimos que demoler parte de esas viviendas porque los tanques, que se fisuraron, cayeron sobre los techos. Ahora estamos limpiando todo el material de la demolición para poder reconstruir las torres y colocar nuevos tanques.

Primero vamos a reparar los techos de esos dúplex y luego levantar de nuevo las torres para restituir el servicio de agua. Esas familias no están viviendo allí por ahora. Calculamos que en 20 días o un mes debería estar todo perfectamente reparado, como antes del tornado.

En cuanto a los daños en comercios, empresas o el parque industrial, hablé con el presidente del Banco Provincia y ya lanzaron una línea de crédito blando para personas físicas y jurídicas que necesiten recuperarse.

—Usted mencionó el apoyo del Banco Provincia, pero también recibieron asistencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. ¿Qué tipo de ayuda llegó desde la Provincia?

Toda. Al ministro de Seguridad le pedí presencia en los barrios porque las casas habían quedado abiertas y también para resguardar los materiales. La primera noche, sin luz ni agua, hubo algunos hurtos entre vecinos y disturbios. El ministro me envió una guardia permanente en todos los barrios afectados.

También vino la gente de Defensa Civil y al ministro Andrés Larroque lo llamé de inmediato. Me preguntó si tenía camiones y me dijo que mandara los que tuviera, que me daba prioridad. Le pedí materiales y me los envió sin vueltas. Los camiones están viajando constantemente a buscar todo lo necesario.

La verdad es que hablé con todos y todos me respondieron. Levanto el teléfono y me ayudan. Conozco bien cómo trabajan. Mientras tengamos al gobernador y a los ministros que tenemos, uno se siente respaldado. Yo ya pasé una inundación y ahora un tornado, pero no me asusta porque sé que detrás nuestro hay un Estado presente.

—Sé que este tipo de fenómenos están por fuera del control municipal, pero le pregunto: ¿están evaluando reforzar protocolos o planes de prevención ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y más intensos?

Lo que pasó no figuraba en ningún lado. El director de Defensa Civil nos mostró que no había ninguna alerta previa de este tipo. Y lo más llamativo es que no hubo heridos ni víctimas, que es lo que más me preocupaba.

Para que se dé una idea: tenemos un edificio de consultorios externos de 800 metros cuadrados, donde se atienden odontología y distintas especialidades para vecinos sin cobertura médica. Todo el techo voló: no solo las chapas, sino la estructura completa. Pedazos de esa estructura llegaron volando hasta 400 metros del hospital, cayendo en patios de casas.

Podría haber sido una tragedia, pero no hubo un solo lastimado. Lo mismo en los dúplex donde se derrumbaron las torres de los tanques: los tanques cayeron sobre los dormitorios y por suerte no había nadie dentro.

Lo que me preocupa pensando a futuro es la falta de margen de maniobra: si hay una alerta así, lo único posible sería una evacuación masiva. Pero también me dicen que estos fenómenos son muy puntuales: duran diez minutos, con vientos de hasta 120 km/h, en un sector muy chico de la planta urbana. Es muy difícil anticiparlos.